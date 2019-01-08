Tut İlçesinde Kış Lastiği Uygulaması

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman
'ın Tut
ilçesinde trafik ve kış lastiği uygulaması yapıldı.
Tut İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, ilçe girişinde araçlarda kış lastiği uygulaması yaptı.
Araçların evraklarını inceleyen ekipler, araçların kış lastiklerini kontrol etti.
Yaklaşık iki saat süren uygulamada, sürücülere çay ve kahve ikram eden polisler, kar yağışı ve yollardaki buzlanmaya karşı uyarılarda bulundu.
Tut İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan
, ilçenin girişinde ve belirlenen bazı noktalarda aralıklarla devam edecek uygulamalarla vatandaşların huzur ve güveni sağlamayı amaçladıklarını belirtti.