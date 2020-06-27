Tutkunu olduğu klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı - Son Dakika

Tutkunu olduğu klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı

SİVAS'ta emekli mobilya ustası Bahattin Okurgan (69) tutkunu olduğu 1974 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı.

SİVAS'ta emekli mobilya ustası Bahattin Okurgan (69) tutkunu olduğu 1974 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı. Okurgan, 120 santimetre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığındaki minyatür otomobiline evinde gözü gibi bakıyor. Benzeri olan aracın bütün özelliklerinin yer aldığı minyatür otomobil, görenlerin de ilgisini çekiyor.

Güdük Minare Mahallesinde yaşayan oturan, 3 çocuk babası emekli mobilya ustası Bahattin Okurgan, klasik otomobil tutkusunu bambaşka bir sanata dönüştürdü. Okurgan, kendisinin de kullandığı Chevrolet Impala marka klasik otomobilin minyatürünü yapmaya karar verdi. 1984 yılında otomobilin yapımına başlayan Okurgan, zaman zaman ara verdiği klasik otomobilin aynısını 36 yılda tamamladı. Klasik otomobilde bulunan her ayrıntı ve parça tek tek minyatür araçta da yer aldı. 104 santimetre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığında yapılan minyatür otomobil, görüntüsüyle dikkat çekti. Hareket edebilen ve tüm fonksiyonları çalışan otomobile Okurgan, evinde gözü gibi bakıyor. Okurgan, evine gelen misafirlere klasik otomobilindeki sistemle müzik de çalıyor.

Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı
'BİREBİR AYNISI OLMASI İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM'

45 yıl mobilya ustalığı yaptığını ve mobilya yaparken hobi olarak klasik otomobile merak saldığını söyleyen Bahattin Okurgan, "Mobilya üzerinde çalışıyordum. Mobilyadan hariç hobilerim var. Hobilerimle de zaman zaman uğraşıyorum. Arabaya hevesim oldu, yapmak istedim. Elimde numune olduğu için birebir ölçülerini alıp devam ederek yaptım. 1984'ten 2020 yılına kadar yapmaya devam ettim. Arada bazı zamanlar işimin yoğunluğundan dolayı ilgilenemedim. Ölçü üzerinden resimlendirdim. Kartonlarla şablonlarını çıkardım. Ondan sonra diğer malzemelerini hazırladım. Şekillerini vermeye başladım ama ölçüyü tutturmak ve bire bir aynısının olması için 9 kere şekil bozdum. Büyük bir uğraşı sonunda böyle bir netice aldım. Koltuklarını kendi elimle yaptım. Kimseden yardım almadan bu arabayı bitirmiş oldum" dedi.

'TUTKUNU OLMAYAN DEĞERİNİ BİLMEZ'

Otomobilin müzede sergilenmesini istediğini ya da klasik otomobil tutkunu birisine satmayı düşündüğünü söyleyen Okurgan, "Satacağım kişi bunun tutkunu olacak. Tutkunu olmazsa bunun değerini bilmez. Arabanın meraklısı olacak, binmiş olacak. Arabanın özelliklerini tanıyan olacak ki değerini bilsin. Teker teker el ile yapıldığı için sıkıntılı oluyor. Bir harfini oyarak yapmak bir hafta sürdü. 30 kilo ağırlığında, 104 santimetre uzunluğunda gerçek aracın resimleri alındı ve onlardan bakarak aynısını küçüklüğüne göre yaptım" diye konuştu.


Murat Erat, 1984, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tutkunu olduğu klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı - Son Dakika

Son Dakika

14:34 Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı 13:38 İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 12:10 Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:25 Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 11:09 Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı 10:50 Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 10:47 Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi 10:33 Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti 07:55 Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü 01:43 Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı
14:34
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım
14:26
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
14:09
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
13:55
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
13:51
Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
13:37
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
13:37
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı
13:36
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
12:53
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
12:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 14:48:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tutkunu olduğu klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]