Tutuklu Suudi Prenses'ten Kral ve Veliaht Prens'e çağrı: Sağlık durumum kritik, beni serbest bırakın

Suudi Arabistan'da yüksek güvenlikli bir hapishanede tutuklu bulanan Prenses Basmah bint Saud, sağlık durumunu kötüleştiğini ileri sürerek amcası Kral Selman bin Abdulaziz ve kuzeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan serbest bırakılmasını talep etti.



Mart 2018'de tıbbi tedavi için İsviçre'ye gitmeden önce gözaltına alınan 56 yaşındaki Prenses, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, herhangi bir suçlama olmadan keyfi olarak Al-Ha'ir hapishanesinde tutulduğunu söyledi ve sağlık durumunun ciddileştiğini duyurdu.