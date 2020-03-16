Tütüncü: "Kepez yol yapımında Karayolları ile yarışıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tütüncü: 'Kepez yol yapımında Karayolları ile yarışıyor' - Son Dakika

Tütüncü: "Kepez yol yapımında Karayolları ile yarışıyor"

7 saat önce

Masa Dağı'ndaki yol yapım çalışmasını inceleyen Başkan Hakan Tütüncü, "Kepez Belediyesi kendini aştı.

Tütüncü:

Masa Dağı'ndaki yol yapım çalışmasını inceleyen Başkan Hakan Tütüncü, "Kepez Belediyesi kendini aştı. Karayolları ile yarışabilecek ve Büyükşehir imkanları ile yapılabilecek yollar inşa ediyoruz" dedi.


Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesinin kuzeyinde 20 metre genişliğinde ve 3 bin metre uzunluğunda yol açma çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğünün zorlu coğrafi şartlarla mücadele ederek açtığı yeni yol, Masa Dağı'nı, şehir merkezine ulaşımı sağlayan iki büyük bulvara bağlayacak. Yapımı devam eden yol batıda Göçerler Mahallesi'nden Antalya Bulvarı'na, doğuda ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nden Süleyman Demirel Bulvarı'na ulaşım imkanı sağlayacak.


Tütüncü yol denetiminde


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Masa Dağı'ndaki yol yapım çalışmasını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürü Ali Aslan'dan yolun inşası hakkında bilgi alan Başkan Tütüncü, daha sonra kullandığı arazi aracıyla yeni yapılan yolu denetledi.


Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada Masa Dağı'nı, Göçerler Mahallesi'nden Antalya Bulvarı'na ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nden Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlayan yeni bir alternatif yol açtıklarını söyledi.


"Yeni yollar Masa Dağı'nın değerini artırıyor"


Yolu, zorlu coğrafya şartlarıyla mücadele ederek açtıklarına işaret eden Tütüncü, "Kepez Belediyesi olarak büyük bir heyecanla yollar açmaya, şehrin ulaşımını rahatlatmaya ve şehre değer katmaya devam ediyoruz. Masa Dağı'nın tam da üzerindeyiz. Antalya'nın en güzel manzarasının olduğu yerdeyiz. Masa Dağı'nı şehrin merkezine giden yollara ve Antalya Bulvarı'na ve Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlayan çok güzel bir yol açıyoruz. Açtığımız bu yollar, hem trafiği rahatlatacak hem de bölgesine değer kazandıracak. Bütün bunlar bizim için çok önemli. Altı çizilmesi gereken en büyük husus şu; Kepez Belediyesi kendini aştı. Karayolları ile yarışabilecek ve Büyükşehir imkanları ile yapılabilecek yolları Antalya'mıza kazandırıyoruz. Heyecanla çalışmaya ve yeni yollar açmaya da devam edeceğiz" diye belirtti.


Kayalar kırılarak yollar açılıyor


Fen İşleri Müdürlüğü, batıdaki Antalya Bulvarı ile doğudaki Süleyman Demirel Bulvarı arasında ulaşım imkanı sağlayacak olan yolu, güzergah üzerinde bulunan zorlu yeryüzü şartlarıyla mücadele ederek açıyor. Fen İşleri Müdürlüğünün ekskavatör operatörleri, yolun batı kısmını açma çalışmasını, sert kireç taşlarını kırarak tamamlıyor. Yolun doğu bölümü de büyük kaya parçaları ve vadi engeli de ortadan kaldırılarak, açılacak. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:13 Kaynak: İHA
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