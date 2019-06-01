Son Dakika Haberleri: Tutuşan ot balyaları güçlükle söndürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tutuşan ot balyaları güçlükle söndürüldü

27 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Tutuşan ot balyaları güçlükle söndürüldü, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü. Ot balyalarının tutuşması ile başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu Torsu tesisleri yakınında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bölgedeki bir tarla içinde bulunan saman balyalarında nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile birlikte hızla yayıldı. Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangına Orhangazi Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın arazinin yanında bulunan seralara sıçramadan kontrol altına alındı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:49 Kaynak: İHA
İtfaiye, Bursa, Orhangazi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayıp çoban, köpeğinin kenarında havladığı gölette ölü bulundu Küçük çocuğun zor anları! Ayağı tuvalet giderine sıkıştı Askeri miğferle vurup öldüren astsubay "kripto" FETÖ'cü çıktı İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 16:16:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tutuşan ot balyaları güçlükle söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]