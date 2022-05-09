Tuvalet kapısının altından kadınları çeken sapık yakalanınca çark etti: Şeytana uydum, insanlığımdan utanıyorum - Son Dakika
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Tuvalet kapısının altından kadınları çeken sapık yakalanınca çark etti: Şeytana uydum, insanlığımdan utanıyorum

09.05.2022 12:56
Tuvalet kapısının altından kadınları çeken sapık yakalanınca çark etti: Şeytana uydum, insanlığımdan utanıyorum

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlar tuvaletinin kapısının altından, cep telefonu kamerası ile kadınların uygunsuz görüntülerini kayda alan Melih Siviş, yakalandıktan sonra verdiği ifadesinde, "Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum" dedi.

Belediyenin işlettiği tuvaletin kadınlar bölümünde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B., durumu 112'ye bildirdi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Melih Siviş olduğunu belirledi.

"BİR SÜREDİR BUNALIMDAYIM"

Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Siviş'in cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefonunda yüze yakın kadının uygunsuz video ve fotoğrafları bulunan Siviş, dün polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Melih Siviş, "Bir süredir bunalımdaydım. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum. Bana güvenenleri, hayal kırıklığına uğrattım. Pişmanım ve herkesten özür diliyorum" dedi.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuvalet kapısının altından kadınları çeken sapık yakalanınca çark etti: Şeytana uydum, insanlığımdan utanıyorum - Son Dakika


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12:56 Tuvalet kapısının altından kadınları çeken sapık yakalanınca çark etti: Şeytana uydum, insanlığımdan utanıyorum
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SON DAKİKA: Tuvalet kapısının altından kadınları çeken sapık yakalanınca çark etti: Şeytana uydum, insanlığımdan utanıyorum - Son Dakika
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