TÜVTÜRK'ten Emisyon Ölçümü Uyarısı
Ekonomi

TÜVTÜRK'ten Emisyon Ölçümü Uyarısı

TÜVTÜRK\'ten Emisyon Ölçümü Uyarısı
03.02.2026 16:16
Emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine 2026'dan itibaren yüksek cezalar uygulanacak.

TÜVTÜRK, 2026 yılı itibarıyla egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerinin karşılaşabileceği cezalara yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

36 BİN LİRA CEZASI VAR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesinde önemli rol oynayan egzoz gazı emisyon ölçümü, araç muayene sisteminin tamamlayıcı bir parçası olarak zorunlu tutuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen denetimlerde, geçerli ölçümü bulunmayan sürücülere 17 bin 957 lira, emisyon değerleri yasal sınırların üzerinde çıkan araçlara ise 35 bin 936 liraya varan idari para cezası uygulanıyor.

MUAYENEDEN GEÇEMİYOR

Ölçümün bulunmaması, periyodik araç muayenesi kapsamında "ağır kusur" olarak değerlendiriliyor ve bu durumdaki araçlar muayeneden geçemiyor. Yürürlükteki mevzuata göre, binek araçların 3 yaşını doldurduktan sonra iki yılda bir, ticari araçların ise ilk bir yılın sonunda başlamak üzere her yıl ölçüm yaptırması gerekiyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, TÜVTÜRK, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

