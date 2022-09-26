Mardinli çocuklar ilk kez İstanbul'u gezdi

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın davetlisi olarak Mardin'in Kızıltepe ilçesi Akçapınar köyünden gelen çocuklar, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi, tema parkta eğlendi.

Başkan Yazıcı haziran ayında ziyaret ettiği Akçapınar Köyü İlkokulu'nun öğrenci ve öğretmenlerini Tuzla'da misafir etti.

İlk kez uçağa binerek İstanbul'a gelen çocuklar, önce Tuzla'daki Tema Park'ta doyasıya eğlendi. Öğrenciler daha sonra Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı ve İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeleri gezdi.

Gezinin ardından Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Akçapınar İlkokulu öğretmeni Esra Boyraz ve öğrencilerle Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Çocuklarla tek tek sohbet eden Başkan Yazıcı, "Buraya gelerek bizlere şeref verdiniz. Mardin'de bizleri güler yüzle karşılamıştınız. Orada Enver ile satranç oynarken kulağıma 'Ben İstanbul'a gitmedim.' dedi. Enver'in bu sözü üzerine sizleri ağırlama düşüncesi oldu. Şeref duyduk. Akçapınar köyü ile Tuzla arasında bir gönül bağı oluştu. Bundan sonra her zaman burada bir yeriniz olduğunu unutmayın." ifadelerini kullandı.

Akçapınar köyünde öğretmenlik yapan Esra Boyraz, basından takip ettiği Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın iyilik çalışmalarını okuluna getirmek istemiş ve okulundaki bazı ihtiyaçların giderilmesi için Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'yı davet etmişti.

Esra öğretmenin davetini kırmayan Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, okulu ziyaret ederek, çocuklarla bir araya gelmişti.

Çocukların daha iyi şartlarda eğitim görebilmeleri için harekete geçen Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğiyle haziran ayında Akçapınar İlkokulu'nun bakım ve onarımı yapılmış, bir zeka sınıfı oluşturulmuş, öğrencilere giysi, oyun ve kırtasiye setleri hediye edilmişti.