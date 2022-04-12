TUZLA BELEDİYESİ AŞEVİ'NDE RAMAZAN MESAİSİ - Son Dakika
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TUZLA BELEDİYESİ AŞEVİ'NDE RAMAZAN MESAİSİ

12.04.2022 15:49

? Tuzla Belediyesi Aşevi 2 bin kişilik sıcak yemek hizmetini Ramazan ayında da sürdürüyor.

? Tuzla Belediyesi Aşevi 2 bin kişilik sıcak yemek hizmetini Ramazan ayında da sürdürüyor.

Tavuk veya etten oluşan ana yemek, çorba ve ara yemekten oluşan 3 çeşit yemek, uzman aşçılar tarafından pişiriliyor. Günün ilk ışıkları ile pişirilen yemekler paketleniyor. Paketlenen yemekler de Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına tek tek bırakılıyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Yılın her günü üç çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için seferberlik başlattıklarını belirtti.

TUZLA BELEDİYESİ AŞEVİ'NDE RAMAZAN MESAİSİ
TUZLA BELEDİYESİ AŞEVİ'NDE RAMAZAN MESAİSİ
TUZLA BELEDİYESİ AŞEVİ'NDE RAMAZAN MESAİSİ

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Tuzla Belediyesi, Tavuk, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA BELEDİYESİ AŞEVİ'NDE RAMAZAN MESAİSİ - Son Dakika


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