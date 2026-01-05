Tuzla Belediyesi Meclisinde belediyece işten çıkarılan antrenörler konuşuldu - Son Dakika
Tuzla Belediyesi Meclisinde belediyece işten çıkarılan antrenörler konuşuldu

05.01.2026 21:17
Tuzla Belediye Meclis Toplantısında, belediye yönetimince işten çıkarılan 4 antrenörün durumu konuşuldu.

Tuzla Belediye Meclisi ocak ayı ilk oturumu, belediye hizmet binasında Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Can yönetiminde yapıldı.

Meclisin gündem dışı bölümünde söz alan MHP'li Meclis Üyesi Ali Doğruer, Tuzla Belediyesinin işten çıkardığı çeşitli branşlarda eğitim veren 4 antrenörün ilçede yıllardır hizmet vererek binlerce öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

İşten çıkarılan antrenörlerden birisinin milli takım antrenörlüğü yaptığını belirten Doğruer, "Bu antrenörlerden birisi olan Erdal Murat milli takıma seçilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli takımına seçmiş, gençlerinin geleceğini buna teslim etmiş. Ama biz Tuzla'da öğrencileri bu arkadaşa teslim edemiyoruz." dedi.

Doğruer, Tuzla Belediyesinin şehit ailelerine temizlik, sağlık, ulaşım gibi bir kısım hizmetlerde bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz gün bir şehit ailesine gittim. Yaşlı bir amca... Oturduk, sohbet ettik. Bana dedi ki 'Tuzla Belediyesinden bize bir ekip geldi. Bizde bir çalışma yaptı. Bizim paramız varmış. Bu yüzden artık bizim evi temizlemeye gelmeyeceklermiş.' Biz bu insanları 'paranız var, eviniz, arabanız var' diye sınıflandıramayız. Biz, şehit ailelerine 'Parası yoktur' diye hizmet etmiyoruz. Sadece ve sadece bunlara şehit annesi, şehit babası, şehit yakını diye hizmet ediyoruz. Yani Tuzla'da kaç tane şehit ailesi, yakını var? ya bu hizmeti de veremeyeceksek kapatalım gidelim burayı."

AK Parti'li Meclis Üyesi Tevfik Şahin, işten çıkarılan antrenörlerle ilgili soru önergesi verdi.

Bu isimlerin milli sporcu ve antrenör olarak Türkiye'yi ve Tuzla'yı temsil ettiğini, bu isimlerin savunmaları dahi alınmadan SGK bildirimiyle işten atıldığını kaydeden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyemize bağlı spor kulübünde görev yapan antrenörlerin iş akitleri hangi somut gerekçelere dayanılarak sona erdirilmiştir? Söz konusu antrenöre, iş akitlerinin feshedileceğine dair önceden herhangi bir yazılı ya da sözlü bildirim yapılmış mıdır? Antrenörlerin savunma hakları neden kullandırılmamıştır? Sigorta kayıtlarının kesildiği tarihleri ile antrenörlerin fiilen görev yaptıkları tarihler arasında bir çelişki bulunmakta mıdır? ve bu durum hangi yetki ve gerekçeyle gerçekleştirilmiştir?"

Şahin'in soru önergesi oy birliğiyle başkanlık makamına havale edildi.

CHP Grup Başkanvekili Kızılkan iddialara cevap verdi

Mecliste söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Ekber Kızılkan, antrenörlerin belediye dışında özel salonları bulunduğunu iddia etti.

Kızılkan, "Siz mesai saati içinde istediğiniz kadar buraya performans sağlayamıyorsunuz. ya özel salonunuzu tercih edeceksiniz ya burayı? Arkadaşlarımız da vazgeçmemiştir." ifadesini kullandı.

MHP'li Meclis Üyesi Doğruer'in aktardığı şehitlikle ilgili konuyla ilgili bir ihmal varsa gereğini yapacaklarını dile getiren Kızılkan, şunları paylaştı:

"Seçilmiş belediye meclis üyelerinin denetim görevi var. Buraya getireceğine ilgili müdüre, ilgili başkan yardımcısına ya da bize söyleseydin biz bu konuyla ilgilenir, çözerdik. Bu konunun siyaseti falan olmaz. Çünkü bu şehit hepimizin şehididir. Bunun ismini bize verirseniz biz ilgilenelim. Bir arkadaşımız ya da görevli bir memur arkadaşımız, başkan yardımcımız, bu konuda kimin ihmali varsa da en kısa sürede gereğini yaparız."

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Kaynak: AA

