Yerli arabamız Togg, girdiği hız testinde başarılı sonuç aldı: 100 km hıza 7 saniyede ulaştı - Son Dakika
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Yerli arabamız Togg, girdiği hız testinde başarılı sonuç aldı: 100 km hıza 7 saniyede ulaştı

13.05.2023 14:10

Türkiye'nin gururu yerli ve milli otomobil TOGG, İntercity İstanbul Park Pisti'ne çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın kullandığı TOGG, 0'dan 100 kilometre hıza 7 saniyede ulaştı.

Tuzla Belediyesi Türkiye'nin yerli ve milli üretimi TOGG aracına kavuştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da 34 TB 0934 plakalı TOGG aracını İntercity İstanbul Park Pisti'nde kullandı. Başkan Yazıcı, pistin en önemli noktası olan ve Formula 1 yarışlarının en heyecanlı anlarının yaşandığı start - finish düzlüğünde TOGG aracıyla 0'dan 100 kilometre hıza 7 saniyede ulaştı. Başkan Yazıcı'ya İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da eşlik etti. TOGG aracının İstanbul Park'taki pist turunda muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

TOGG, 100 kilometre hıza kaç saniyede çıkıyor? Testten çıkan sonuç göğsümüzü kabarttı

"TOGG'UN PERFORMANSI ÇOK İYİ"

Başkan Yazıcı, "Tuzla Belediyemizin artık bir TOGG aracı var. Akıllı cihazımızın donanımı ile beraber, yazılımlarını kontrol ettik. Bir de performans analizi yapmak için Tuzla sınırları içerisinde bulunan İstanbul Park'ta deneyelim dedik. Aracımızın donanımının içerisindeki yazılımı ile beraber nasıl işlediğini görelim dedik. TOGG'un gerçekten performansı çok iyi. 100 kilometreye 7 saniyede ulaşmayı başardık. Özellikle de belli bir alanda süspansiyon testlerine baktık. Virajlardaki dönüşlerine baktık. Araç gerçekten bizden 10 üzerinden 10 alacak derecede kullanılabilir" dedi.

TOGG, 100 kilometre hıza kaç saniyede çıkıyor? Testten çıkan sonuç göğsümüzü kabarttı

"MUHTEŞEM SÜRÜŞ KEYFİNİ HERKESE YAŞATACAK"

Açıklamasının devamında aracın bir SUV modeli için muhteşem özelliklere sahip olduğunu ifade eden Başkan Yazıcı, "Ucuz ve inşallah performansıyla da muhteşem sürüş keyfini herkese yaşatacak. Emeği geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, orada çalışan tüm bilim insanlarına, mühendislere, yatırımcılara çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR (3)
  • Erdinç Uzuner: Eğitene, öğretene, gösterene, emek verene helal olsun, demek ki imkan verilsin neler yapabiliyoruz, dünya görsün geç de olsa, gurur verici. Cevap Yaz 35 2 Yayından Kaldır
  • Filozof sn.: Bu ülkenin işçisi emekcisi aldığı 8500 maaşla kira fatura gıda masraflarını ödedikten sonra bu 2 trilyonluk toğğu acaba kaç yılda alabilir işte bütün mesele bu.kısaca toğğ açlara degil toklara hitap ediyor.bu gerçegi neden açıkca söyleyen yok bu ülkede. Cevap Yaz 21 48 Yayından Kaldır
  • Sami Göksu: Hazırcı olmayıp çalışır üretirsen alırsın her kapıda araba olacak diye bir kaidemi var fiyata bak aynı sekmentdeki bir araç 2.500 milyon TL Avrupa araçlarına verilen döviz cabası yabancı araçlardan alınan ötv KDV destekliyorum eğer bu ülkemde üretimi varsa başım üzre 15 6 Yayından Kaldır
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Şadi Yazıcı, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli arabamız Togg, girdiği hız testinde başarılı sonuç aldı: 100 km hıza 7 saniyede ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerli arabamız Togg, girdiği hız testinde başarılı sonuç aldı: 100 km hıza 7 saniyede ulaştı - Son Dakika
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