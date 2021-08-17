TUZLA'DA AĞACI DEVİREN OTMOBİL AYDINLARMA DİREĞİNE ÇARPTI; 1'İ AĞIR 2 ARALI - Son Dakika

TUZLA'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, otomobiliyle kaldırımda bulunan ağacı devirerek aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yayla Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde yaşandı. Aşırı süratli olduğu iddia 34 AEK 701 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bulanan ağaca çarptı. Ağacı deviren otomobil, savrularak aydınlatma direğine ve tel çitlere çarparak durabildi. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ağır yaralı yolcu ilk müdahalenin ardından ambulansla endik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri alkollü olduğu iddia edilen sürücüye test yaptı. Sürücü, O.Ö.Ş. ise alkol muayenesi yapılmaması için polise yalvardı.

Polisin alkol muayenesi yaptığı sürücünün 2.03 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine el konulurken, sürücüye 'alkollü araç kullanmaktan' para cezası kesildi. Kazada hasar gören otomobil ise otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.