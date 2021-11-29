Tuzla'da Çocuk Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Wefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğiyle 130 çocuğa ve ailelerine Çocuk Şenliği düzenlendi. Üçüncüsü yapılan etkinlikte çocuklar, kukla, illüzyon, müzik etkinlikleri ile keyifli bir gün yaşadı. Ayrıca şenlikte çocuklara bağışçıların destekleri ile kışlık kıyafet ve oyuncak hediye edildi.

3'üncü Çocuk Şenliği'ne Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Wefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Musab Aydın, Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllerinden Dr. Fatma Yazıcı, aileler ve çocukları katıldı.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN 365 GÜN 24 SAAT BİRLİKTE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Bir çocuk festivali düzenlenmesi ve birincisinin Tanzanya, ikincisinin Burkina Faso, üçüncünün de Tuzla'da olması bize ayrı bir gurur verdi. Çocuklarımız için çalışmalarımız farklı noktalarda oluyor. Göstermiş olduğunuz ilgi ve Avrupa'daki bağışçılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu iş birliğini devam ettireceğiz. Biz de zaten çocuklarımız ile 365 gün 24 saat birlikte olmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımızla yapmış olduğumuz bu çalışmalar ile Gönül Elleri Çarşımızın gönüllü kadınları ile beraber her zaman bütün dezavantajlı kesimler dahil olmak üzere çocuklarımızla birlikte oluyor. Hem ülkemizde hem de coğrafyamızda bu emeği ortaya koyup güzel işler başaran sivil toplum kuruluşlarına, yöneticilerine, emeği geçen herkese, bağışçılara şahsım, ülkem ve Tuzla halkı adına yürekten teşekkür ediyorum' dedi.

Wefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Musab Aydın ise 'Daha önce Tanzanya ve Burkina Faso'da yaptığımız Çocuk Şenliklerimizin üçüncüsünü Tuzla'da gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün burada çocuklarımız ile ilgileneceğiz. Onlara Avrupa'daki bağışçılarımızın hediyelerini takdim edeceğiz' diye konuştu.