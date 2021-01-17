Tuzla'da ihtiyaç fazlası kıyafetler ihtiyacı olanlarla buluşuyor - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, vatandaşların ihtiyaç fazlası kıyafetlerini ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre görevliler, evinde kullanmadığı kıyafet, ayakkabı gibi ihtiyaç fazlası kıyafetleri Gönül Elleri Çarşısı'na getiren vatandaşlardan teslim alıyor. Kontrolden geçirilen ürünlerden kullanılmayacak durumda olanlar geri dönüşüme kazandırılıyor.

Kullanılabilecek ürünler, yıkanıp ütülenerek kategorilerine göre ayıklanıyor. Ürünlere barkod ve poşetleme yapılıyor. Teslim edilmeye hazır ürünler, çarşının ikinci katındaki mağazada sergileniyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar buradan ihtiyacı kadar ürünü alabiliyor.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden Fatma Yazıcı, yapılan bağışların ihtiyaç sahipleriyle buluşturulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Evinizde fazla bulduğunuz her ürün, bir başkasına neşe ve umut kaynağı olabiliyor. İkinci el ürünleri burada kabul ediyoruz ve onları yıkayıp, ütüleyip, paketleyip bir çocuğa, bir yetime, bir engelliye veya aileye sunabiliyoruz. Kendi zevklerine ve ihtiyaçları göre kendiler buradan giyinip alabiliyorlar. Evde fazla olan ürünlerimizi lütfen Gönül Elleri Çarşımıza getirelim ve buraya hibe edelim. Bir başkasının açığını kapatmış olalım." ???????