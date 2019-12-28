Tuzla'da 'Sevgi İzim' ile özel çocuklar daha güvende - Son Dakika

Tuzla'da gerçekleştirilen 'Sevgi İzim' projesi ile özel çocukların güvende olması amaçlanıyor. Özel çocukların adlarının, aile ve iletişim bilgilerinin kodlandığı rakamlar, çocukların bileklerine işlendi. Bu sayede özel çocuklar, kaybolma gibi tehlikeli durumlarda daha güvende olacak.



Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda gerçekleştirilen programa Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve eşi Ferahil Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı ile özel çocukların yakınları katıldı.



Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eşi Fatma Yazıcı'nın destekleriyle Gönül Elleri Çarşısı tarafından uygulanan proje, temelinde özel çocukların güvende olmasını amaçlıyor. 'Sevgi İzim' projesi her bir çocuğa özel adı ve aile bilgileri ile iletişim kanallarının kodlandığı rakamın, çocukların bileklerine işlenmesi ile uygulanıyor. Çocukların 'Sevgi İzi'ni kodlayan rakamlar, çocuğun yaşamı boyunca bileğinde kalacak, adli veya hukuki durumlarda kişinin tespitini kolaylaştırıp sonuca daha hızlı ilerlenmesini sağlayacak.



'Sevgi İzim' projesi için Tuzla ilçesinden 44 kişi başvuru yaptı. Projeye katılanlar içinde özel çocuklar ve alzaymır hastaları da mevcut. Etkinlikte özel çocuklar ve aileleri için pasta kesildi.



Emeği geçen herkese teşekkür eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Sevgi izi projesi ülke çapında başlayan önemli bir proje. Tuzla Belediyesi ve Tuzla Belediyemizin Kadın Kent Gönüllülerden oluşan Gönül Elleri Çarşısı'nın özel çocuklar komisyonunun bir çalışması için buradayız. Bugün 'Sevgi İzine' katılan 44 çocuğumuz daha var. İnşallah bunu daha da artırarak devam edeceğiz. Ama biz 200'e yakın çocuğumuz ile beraber burada el sanatları, resim, müzik, sanat, tiyatro, folklor gibi özel çocuklarımıza çok özel işler yapıyoruz" dedi.



Projenin her aşamasıyla ilgilenen ve büyük önem veren Fatma Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşısı'nda 12 komisyondan birisi de Özel Çocuklar Komisyonu. Senenin 365 günü onlarla birlikteyiz. Resim, tiyatro, spor ve müzik gibi birçok alanda eğitim veriyoruz. Evlerinden alıp, evlerine bırakıyoruz. 10 yılda, isteyerek ve severek evden çıkıyor, arkadaş ediniyorlar. Bugün Sevgi İzim projesinin ikincisini düzenliyoruz. Kayıtları aldık, inşallah kampanyalara devam edeceğiz. Biz sürekli onlarla birlikteyiz. Birbirimizi çok seviyoruz. Gönül Elleri Çarşısındaki kadınlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel işler yaptılar" şeklinde konuştu.



Belediye başkanına teşekkür eden anne Duygu Çayır, "Benim çocuğum kaçma huyu olan bir çocuk. Ben mahallede kaç defa kaybetmiş bir anneyim. Bunun korkusunu yaşadım defalarca. Benim ve benim gibi durumda olan insanlar için bir nebze rahatlatacak bir uygulama. Bu çocuğumun kaçmasına mani olmayacak ama en azından bulunmasını kolaylaştıracak. Ben Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı'ya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL