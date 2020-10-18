Tuzlaspor: 1-2

Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında kendi evinde Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu. 12'nci dakikada gelişen Tuzlaspor atağında çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Thuram'un şutu az farkla dışarı çıktı. 35'inci dakikada Alican'ın ceza sahası dışından düzgün vuruşu direğin hemen yanından dışarıya çıktı. 39'uncu dakikada gelişen Melih'in sağ kanattan açtığı ortaya Marlinho kafa vurdu. Top ağlarla buluştu: 1-0. 43'üncü dakikada ceza sahası içindeki karambolde topla buluşan Ali Keten'in vuruşunu kaleci Haydar kornere çeldi. 79'uncu dakikada Tuzlaspor atağında ceza sahası içindeki Onur'un şutunda top fileleri havalandırdı: 1-1.

Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı