Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Fındıklıpor: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu
1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 16. hafta müsabakasında Rize
temsilcisi Fındıklıspor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Solhan
Hakemler: Mahmut Karaca, Erol Türker
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın
(L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan
, Goran Bjelıca Zafer Ceyhun
Tendar, Senad Ok
, J.R.Sılva de Freıtas, Furkan Cöne (L)
Fındıklıpor: Avni Şendoğan, Salih Özdemir
(L), Kerem Çalıskan, Ali Candan, Mert Seker, Özşahan Gökay, Rıdvan Karataş
, Yusuf Erdem
, Ömer Söylemez
, Fatih
Ulusoy
Setler: 25-18, 25-20, 25-19
Süre: 21, 23, 22 (66 dakika) - BİNGÖL