Son Dakika Haberleri: Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Fındıklıpor: 0

Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Fındıklıpor: 0

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 16. hafta müsabakasında Rize temsilcisi Fındıklıspor'u 3-0 mağlup etti.

Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Fındıklıpor: 0, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 16. hafta müsabakasında Rize temsilcisi Fındıklıspor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Solhan

Hakemler: Mahmut Karaca, Erol Türker

Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Goran Bjelıca Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva de Freıtas, Furkan Cöne (L)

Fındıklıpor: Avni Şendoğan, Salih Özdemir (L), Kerem Çalıskan, Ali Candan, Mert Seker, Özşahan Gökay, Rıdvan Karataş, Yusuf Erdem, Ömer Söylemez, Fatih Ulusoy

Setler: 25-18, 25-20, 25-19

Süre: 21, 23, 22 (66 dakika) - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:08 Kaynak: İHA

Spor
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