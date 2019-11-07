TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu:

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Hayvan ve halk sağlığı çalışma ortamlarında şiddetin önemli bir risk faktörü haline gelmesinden dolayı meslektaşlarımıza yönelik sözlü ve fiili saldırılara karşı 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda sağlık çalışanlarına şiddete yönelik yapılan değişiklikle 'Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ilişkin kasten işlenen suçlarda takip yükümlülüğünün cumhuriyet savcısına verilmesi' konusu veteriner hekimleri de kapsamalı" dedi.



TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada son günlerde veteriner hekimlere yönelik saldırıları kınadı. Eroğlu, "Son yıllarda tıp hekimlerine yönelik şiddet furyasına çok üzüntü vericidir ki veteriner hekimleri de katılmıştır. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Mayıs ayında Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hasta olan büyükbaş hayvanı muayeneye etmeye giden veteriner hekim arkadaşımız tedavi ücretini yüksek bulan hayvan sahibinin sopalı saldırısıyla yaralanırken, bir benzeri olay Eylül ayında Kayseri'de meydana gelmiş, bir veteriner hekim ve bir veteriner sağlık teknikeri darp edilmişti. Saldırıların sıcaklığı henüz geçmeden geçtiğimiz gün yine Kayseri'de öncekilerinin bir benzeri esef verici bir darp edilme olayı yaşanmıştır. Bir kombinada kesime hazırlanan hayvanların halk sağlığı açısından denetiminin yapılmak üzere buraya görevli giden veteriner hekim arkadaşımız tüberkülozlu çıkan hayvanını imha ettirmek istemeyen yetiştirici tarafından darp edilerek, bıçaklı saldırıya maruz kalmıştır. Öyle görülüyor ki bu saldırılar ne ilk ne de son olacaktır. Bu tür olaylarda hayatlarını kaybeden arkadaşlarımız olmuştur. Tek amaçları, halk sağlığı ve hayvan sağlığını düşünerek hayvancılığını geliştirmek, gıda güvenliğini sağlamak ve zoonotik hastalıklarla mücadele etmek olan ve mesai gözetmeksizin son derece zorlu arazi şartlarında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan meslektaşlarımızın emekleri bu tür saldırılarla değersizleştirilmektedir. Bu tür olayların artması hayvan ya da gıda işletme sahipleri tarafından şiddete uğrayacağı algısını artırırken, veteriner hekimlerin mesleğini gereği gibi yapamamalarına yol açmaktadır" dedi.



Veterinerlere yapılan saldırıların sağlık çalışanlarına şiddet kapsamına girmesini isteyen Eroğlu, "Hayvan ve halk sağlığı çalışma ortamlarında şiddetin önemli bir risk faktörü haline gelmesinden dolayı meslektaşlarımıza yönelik sözlü ve fiili saldırılara karşı 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda sağlık çalışanlarına şiddete yönelik yapılan değişiklikle 'Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ilişkin kasten işlenen suçlarda takip yükümlülüğünün cumhuriyet savcısına verilmesi' konusu veteriner hekimleri de kapsamalı, yetkili ve sorumlular şiddeti doğuran ve yaygınsallaşmasını sağlayan nedenler üzerinde yeterince durmalı, şiddet sahiplerine en ağır cezayı uygulamalıdır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi olarak bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını ümit ediyoruz. Yaralanan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, veteriner sağlık çalışanlarına yönelik benzeri saldırıların tekrarlanması durumunda her türlü demokratik ve hukuki yollarla bu gayri insani uygulamayı yapanların hak ettiği cezayı almalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA