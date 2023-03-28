Twitter'dan anket hamlesi! 15 Nisan'dan sonra yalnızca "onaylanmış hesaplar" katılabilecek - Son Dakika
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Twitter'dan anket hamlesi! 15 Nisan'dan sonra yalnızca "onaylanmış hesaplar" katılabilecek

28.03.2023 11:45

Twitter CEO'su Elon Musk, 15 Nisan'dan itibaren sadece onaylanmış hesapların anketlerde oy kullanabileceğini ve 'Sana Özel' kısmında önerileceğini duyurdu. Musk, böylelikle bot hesapların önüne geçeceğini düşünüyor.

Twitter'ı satın almasının ardından yaptığı hamleler ile oldukça tartışılan Elon Musk yeni bir değişiklik daha yapılacağını duyurdu.

"SANA ÖZEL" KISIMDA ONAYLI HESAPLAR GÖRÜNECEK

Musk, Kullanıcıların zaman tünelinde "Sana özel" seçeneği getirilen ve bu kısımda sadece onaylı hesaplar gözükeceğini bildirdi. Ünlü milyarder ayrıca Twitter anketlerinde sadece bu hesapların oy verebileceğini belirtti.

Elon Musk duyurdu! 15 Nisan'dan itibaren yalnızca onaylanmış hesaplar anketlerde oy kullanabilecek

"BOT SÜRÜLERİNİ ELE ALMAMANIN TEK GERÇEKÇİ YOLU"

Elon Musk'ın paylaşımı şöyle; "15 Nisan'dan itibaren, yalnızca doğrulanmış hesaplar sizin için önerilerinde yer almaya uygun olacaktır. Bu, devralan gelişmiş AI bot sürülerini ele almanın tek gerçekçi yoludur. Aksi takdirde umutsuz bir kaybetme savaşı olur. Anketlerde oy kullanmak aynı nedenle doğrulama gerektirecektir."

Elon Musk duyurdu! 15 Nisan'dan itibaren yalnızca onaylanmış hesaplar anketlerde oy kullanabilecek
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Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter'dan anket hamlesi! 15 Nisan'dan sonra yalnızca 'onaylanmış hesaplar' katılabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter'dan anket hamlesi! 15 Nisan'dan sonra yalnızca "onaylanmış hesaplar" katılabilecek - Son Dakika
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