Twitter'ı satın almasının ardından yaptığı hamleler ile oldukça tartışılan Elon Musk yeni bir değişiklik daha yapılacağını duyurdu.
Musk, Kullanıcıların zaman tünelinde "Sana özel" seçeneği getirilen ve bu kısımda sadece onaylı hesaplar gözükeceğini bildirdi. Ünlü milyarder ayrıca Twitter anketlerinde sadece bu hesapların oy verebileceğini belirtti.
Elon Musk'ın paylaşımı şöyle; "15 Nisan'dan itibaren, yalnızca doğrulanmış hesaplar sizin için önerilerinde yer almaya uygun olacaktır. Bu, devralan gelişmiş AI bot sürülerini ele almanın tek gerçekçi yoludur. Aksi takdirde umutsuz bir kaybetme savaşı olur. Anketlerde oy kullanmak aynı nedenle doğrulama gerektirecektir."
Son Dakika › Teknoloji › Twitter'dan anket hamlesi! 15 Nisan'dan sonra yalnızca 'onaylanmış hesaplar' katılabilecek - Son Dakika