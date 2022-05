Twitter'dan kopyalanmış tweetler için yeni politika: Yaptırım geliyor! - Son Dakika

Twitter Güvenlik, bugün resmi hesabından yaptığı paylaşımla spam içerikler için yen bir politika uygulayacağını duyurdu. Sosyal medya devi Twitter, birçok kullanıcının da şikayetçi olduğu copypasta yani kopyalanmış tweet paylaşan hesaplar için yaptırım uygulayacak. İlk olarak 2020 yılında bu konuyla ilgili açıklama yapan firma, copypasta içeriklerde son zamanlarda artış olduğunu düşünüyor.

Twitter, Elon Musk'ın satın alma haberleri ve son zamanlarda yaptığı değişiklikler ile sürekli gündemde kendine yer ediniyor. Son olarak Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldıracağı ile ilgili Elon Musk'ın yaptığı açıklama dikkat çekmişti. Peki, Twitter kopyalanmış içerik paylaşan kullanıcılar için hangi yaptırımları uygulayacak? Habere hep birlikte göz atalım.

Twitter, kopyalanmış tweet atan hesapları sınırlandıracak!

Twitter Güvenlik, bugün kendi hesabından yaptığı açıklamada kopyalanmış tweet paylaşan kullanıcılara yaptırım uygulayacağını açıkladı. Elon Musk, Twitter'ın daha özgür demokratik bir platform olmasının yanında bir de spam hesaplardan temizlenmesi gerektiğini belirtmişti.

We've been continuously working to combat spammy & duplicative content on Twitter at scale and our new Copypasta and Duplicate Content policy clarifies what constitutes a violation along with what happens when it is violated. https://t.co/qA7uhMlgRD https://t.co/W9IyKRXFcQ — Twitter Safety (@TwitterSafety) May 10, 2022

Sosyal medya platformu, paylaşılmış gönderide bir hak ihlali tespit ederse şu sınırlandırmaları uygulayacak;

Kopyalanmış tweetleri, En İyiler ve Trendler kısmında göstermeyecek.

Kopyalanmış tweete sahip olan hesabı, takip etmeyen kullanıcıların zaman tünelinde önermeyecek.

Twitter, benzer içerikteki ya da aynı gönderilerin paylaşılmasının bazen bir taktik olduğunu fakat bu durumun diğer kullanıcıların deneyimini düşürdüğünü açıkladı. Firma, blog hesabından yaptığı paylaşımda da hak ihlali olan gönderileri gören kullanıcılara işlem yapmak için tweetlerde yer alan üç nokta kısmından Bildir seçeneğine tıklaması gerektiğini belirtti.

