"Twitter, nefret söyleminin kolayca yayıldığı bir ekosistem haline geldi" - Son Dakika
Üye Girişi

"Twitter, nefret söyleminin kolayca yayıldığı bir ekosistem haline geldi"

06.05.2022 11:28
"Twitter, nefret söyleminin kolayca yayıldığı bir ekosistem haline geldi"

Twitter ve orada oluşan nefret söylemleri ile ilgili bilgi veren yeni medya uzmanı Dr. Merve Zeynep Sarıbek, Twitter'ın sosyal medyada dezenformasyon, post-truth siyaset ve nefret söyleminin en kolayca yayıldığı bir ekosistem haline geldiğini söyledi.

Twitter ve orada oluşan nefret söylemleri ile ilgili bilgi veren yeni medya uzmanı Dr. Merve Zeynep Sarıbek, Twitter'ın sosyal medyada dezenformasyon, post-truth siyaset ve nefret söyleminin en kolayca yayıldığı bir ekosistem haline geldiğini söyledi. Sarıbek, "Twitter başlangıçta kendini bir kriz yönetimi mecrası olarak sunma ve demokrasiye katkı sağlama iddiasındaydı. Bu sebeple burada kendine yer bulan sıradan kullanıcılar olarak Twitter'a savunmasız yakalandık" dedi.

Toplumsal hareketlerin Twitter aracılığıyla organize olmasının, genç internet kullanıcıları üzerinde oldukça büyük bir etki bıraktığına dikkat çeken Beykent Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Merve Zeynep Sarıbek, "Twitter gibi sosyal medya uygulamalarının demokrasiye, çok sesliliğe katkıda bulunacağı yönünde hayalci bir beklenti oluştu fakat bugün gelinen nokta gösteriyor ki Twitter başlangıçtaki beklentilerin tam aksine bot ve fake hesaplarla, linç kültürüyle, nefret söylemiyle, dezenformasyonun, kamplaşmanın, post-truth'un merkezi haline geldi. Yalan haberler gerçeklerden çok daha hızlı yayılıyor. Üstelik insanlar yalan haberin yalan olduğunu bilse de paylaşmaya devam ediyor. Yeter ki kendi duygu, düşünce ve ideolojileri desteklensin" ifadelerini kullandı.

"ULUSAL GÜNDEMİ ŞEKİLLENDİRİYOR"

Twitter gibi global sosyal medya uygulamalarının ulusal gündemi şekillendirdiğini ve tartışma kültürüne büyük zarar verdiğine değinen Sarıbek, "Twitter algoritmaları küresel aktörlerin beklentileri üzerinden ulusal gündemleri de belirliyor. Dolayısıyla karşımıza bizden bağımsız gündemler ortaya çıkarken aslında bizler kendi seçimlerimizi yaptığımızı sanıyoruz. Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra Twitter'da daha özgür bir ortam yaratacağını iddia etse bile bunun gerçekleşmesi şu an itibariyle oldukça zor görünüyor. Çünkü şu an Twitter ağı içerisinde bot ve fake hesaplar çok büyük bir yayılıma sahip" diye konuştu.

"SAVUNMASIZ YAKALANDIK"

"Twitter insanları savunmasız yakaladı" diyen Dr. Sarıbek, "Metin temelli bir ağ olması fikir tartışmalarına, sivil toplum organizasyonlarına izin vermesi dolayısıyla insanların kendilerini ifade etme konusunda istekli oldukları bir platform haline geldi fakat maalesef kullanıcının bu eğilimleri gerek kişisel verileri, gerekse duygularının manipülasyonu noktasında küresel bir hegemonya aracı olarak kullanılmaya başlandı. Bu sebeple bir sosyal medya düzenlemesi şart görünüyor. Avrupa Birliği 'Dijital Hizmetler Yasası' adı altında birlik üyelerinin uzlaştığı bir sosyal medya düzenlemesini uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Sözü edilen yasa hem yalan haberle mücadeleyi hem küresel ticari tekelleşmeye karşı ulusal aktörlerin korunmasını, yasa dışı içeriğin önlenmesini içeriyor" dedi.

"SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ İHTİYAÇ"

Dr. Sarıbek, "Bu yasadan hareketle Türkiye'nin de benzer başlıklarda bir düzenlemeye ihtiyacı vardı. Bu noktada bir sosyal medya düzenlemesi Türkiye'de de planlanıyor hatta sonuna gelindi. Fakat elbette burada amaç internetin, sosyal medyanın illegal, terörist faaliyetler veya toplum mühendisliğini amaçlayan yalan içeriklerden arındırılması, kullanıcının kişisel verilerinin korunması olmalı. Bu düzenleme kullanıcıya daha çok özgürlük ve gerçeği ulaştırmalı fakat amacı bireysel gözetim olmamalıdır. Global teknoloji devleri karşısında devletler gerçek kişilerle muhatap olmalıdır. Türkiye de sosyal medya düzenlemesinde bunu amaçlamaktadır. Hesap verebilirlik noktasında sosyal medya şirketlerinin devletlerle daha şeffaf bir ilişki kurması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.


Twitter, nefret söyleminin kolayca yayıldığı bir ekosistem haline geldi
Twitter, nefret söyleminin kolayca yayıldığı bir ekosistem haline geldi
Twitter, nefret söyleminin kolayca yayıldığı bir ekosistem haline geldi
YORUMLAR
500
Twitter Spaces için yeni özellikler geliyor! Twitter Spaces için yeni özellikler geliyor! Facebook arkadaşlık isteği kapatma nasıl yapılır? Facebook arkadaşlık isteği kapatma nasıl yapılır? TÜKETBİR Genel Başkanı Tunç'tan et fiyatlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına tepki Açıklaması TÜKETBİR Genel Başkanı Tunç'tan et fiyatlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına tepki Açıklaması

Twitter, Türkiye, Siyaset, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Twitter, nefret söyleminin kolayca yayıldığı bir ekosistem haline geldi' - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:39:56. #1.11#
SON DAKİKA: "Twitter, nefret söyleminin kolayca yayıldığı bir ekosistem haline geldi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement