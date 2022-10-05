Musk açıkladı: Her şeyi kapsayan X uygulaması geliyor - Son Dakika
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Musk açıkladı: Her şeyi kapsayan X uygulaması geliyor

05.10.2022 10:22
Musk açıkladı: Her şeyi kapsayan X uygulaması geliyor

Twitter satın alım süreci ile sık sık gündeme gelen Elon Musk, her şeyi kapsayacak X uygulaması hakkında açıklama yaptı.

Twitter satın alım süreciyle sık sık gündeme gelen Elon Musk, yeni hedefi ile ilgili açıklama yaptı. Elon Musk, Twitter'ı her şeyi kapsayan X uygulamasının temelini atmak için almak istediğini duyurdu.

Geçtiğimiz ay Twitter hissedarlarının yatırımlarının geleceği için yaptığı oylama, Elon Musk lehine sonuçlandı. Satın alın sürecini durduran Elon Musk, yakında Twitter davası ile karşımıza çıkacak.

Elon Musk: "X, her şeyi kapsayan bir uygulama olacak."

Günümüzde Telegram ve WeChat gibi uygulamalar kullanıcılara ödeme sistemi gibi kolaylıklar sunuyor. Özellikle Çin pazarında oldukça etkin olan WeChat, kredi kartı taşıma ihtiyacını ortadan kaldırmış durumda.

Musk açıkladı: Her şeyi kapsayan X uygulaması geliyor

Twitter üzerinden açıklama yapan Musk, "Twitter'ı satın almak, her şey uygulaması olan X'i oluşturma sürecini hızlandıracak." ifadelerine yer verdi. Musk'ın her şey uygulaması olarak nitelendirdiği X, kullanıcıların tüm işlerini tek bir yazılım üzerinden gerçekleştirmesine imkan tanıyacak.

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Musk'ın bahsettiği X uygulamasının nasıl bir tasarıma sahip olacağı ve hangi alanları kapsayacağı henüz bilinmiyor. Musk, Twitter'ı satın aldığında X uygulaması sürecinin 3 ile 5 yıl arasında hızlanacağının altını çiziyor.

Geçtiğimiz günlerde kardeşiyle konuşmaları sızdırılan Musk, Twitter'ı blockchain tabanlı bir platforma çevirmek istiyor. Kullanıcıların hizmet için ödeme yapmaları gerektiğini belirten Musk, Tweet veya retweet başına 0,1 dogecoin alınabileceğini söyledi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Elon Musk'tan geri adım: Twitter'ı satın alacak Elon Musk'tan geri adım: Twitter'ı satın alacak Gönül Dağı 71. Bölüm 2. Fragmanı Gönül Dağı 71. Bölüm 2. Fragmanı
Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Twitter, WeChat, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Musk açıkladı: Her şeyi kapsayan X uygulaması geliyor - Son Dakika

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