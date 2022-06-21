Twitter satın alımında son viraj: Hissedarlar kabul etti mi? - Son Dakika
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Twitter satın alımında son viraj: Hissedarlar kabul etti mi?

21.06.2022 23:42
Twitter satın alımında son viraj: Hissedarlar kabul etti mi?

Twitter hissedarları Elon Musk'ın teklifini kabul edecek mi? Twitter hisseleri düşmüş olmasına rağmen 44 milyar dolarlık teklif geçerli.

Twitter yönetim kurulu, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alım teklifinin şirket hissedarları tarafından onaylanmasını istiyor. Yatırımcıların anlaşmayı desteklemesini isteyen yönetim kurulu, hisselerin düşmesine rağmen aynı teklifin geçerli olduğuna dikkat çekti.

Twitter yönetiminden yatırımcılara: Hisse düşüyor, acele edin

Geçtiğimiz gün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan bir belgeye göre Twitter yönetim kurulu, satın alımın tamamlanması için hissedarlara özel çağrıda bulundu. Rapordaki açıklamasında kurul, anlaşmasının kabul edilmesi için oy birliğinin sağlanmasını istedi.

Elon Musk'tan ilginç Twitter açıklaması: Beni dinlemeniz lazım

Twitter hissedarları arasında henüz satın alımın tamamlanması için oy birliği sağlanmış değil. Ancak Elon Musk, bot ve spam hesaplar yüzünden anlaşmayı askıya almıştı. Yani hissedarlar teklifi kabul etse bile satın alım hemen gerçekleşmeyebilir. Yine de Twitter yönetim kurulu, hissedarlara açık çağrıda bulundu.

Twitter satın alımında son viraj: Hissedarlar kabul etti mi?

Şirket yönetim kurulu ayrıca teklif ile ilgili olarak bazı şartları da ele aldı. Örneğin hissedarlara, üst düzey yöneticilere ödenecek tazminatın ve ek vekaletnamenin ertelenmesini tavsiye etti.

Şu anda 38.12 dolardan işlem gören Twitter'ın hisse fiyatının, Musk'ın 54.20 dolarlık teklifinin oldukça altında olduğunu göz ardı etmemek lazım. Hisselerdeki düşüş sonrasında şirketin piyasa değeri de 30 milyar doların altına geriledi. Sonuç olarak 44 milyar dolarlık satın alma, tüm hissedarlar için avantajlı olacak.

Fakat platformun bot ve spam hesap sorunu nedeniyle satın alma işlemi şimdilik bekletiliyor. Fakat bu ayın başlarında Musk'a, platformdaki hesapları kontrol etmesi için tweet akışına tam erişim verildi. Yine de Musk, son açıklamasında hala "çözülmemiş meseleler" olduğunu belirtti.

Twitter satın alımında son viraj: Hissedarlar kabul etti mi?

Twitter daha önce platformundaki bot ve spam sayısının aktif kullanıcılarının yüzde 5'inden daha azını oluşturduğunu belirtti. Bu rakama ikna olmayan Tesla CEO'su, analiz yönteminin "yetersiz" olduğunu ve "kendi analizini yapması gerektiğini" söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma anlaşmasına yönetim kurulundan onay Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma anlaşmasına yönetim kurulundan onay Elon Musk'tan ilginç Twitter açıklaması: Beni dinlemeniz lazım Elon Musk'tan ilginç Twitter açıklaması: Beni dinlemeniz lazım
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Twitter satın alımında son viraj: Hissedarlar kabul etti mi? - Son Dakika

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