TYB İstanbul Şubesi: "Ayasofya'yı açacak irade, tarihin altın sayfalarına adını yazdıracaktır" - Son Dakika

TYB İstanbul Şubesi: "Ayasofya'yı açacak irade, tarihin altın sayfalarına adını yazdıracaktır"

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, yayınladığı bildiride Ayasofya'nın cami olarak açılmasına destek verdiklerini belirtti.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, yayınladığı bildiride Ayasofya'nın cami olarak açılmasına destek verdiklerini belirtti.

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Bıyıklı, yaptığı açıklamada, fethin sembolü Ayasofya'nın onlarca yıldır zincirlerin kırılmasını beklediğinin altını çizerek, "Necip Fazıl, Osman Yüksel Serdengeçti, Sezai Karakoç gibi öncü şahsiyetler kalemleriyle direniş göstererek Müslüman, Anadolu insanının da müthiş destekleriyle kutlu mabedin kapılarına geçirilen zincirlerin halkalarını söküp Ayasofya davasına sahip çıkmışlardır. Evet, Ayasofya bir davadır. Bizans'a karşı şerefli bir mücadele veren Fetih ordusunun davasıdır. Ayasofya'ya geçirilen zincirlerin son halkalarını söküp atmanın tam vakti gelmiştir. Müslüman Türk milletinin tamamının hissiyatı bu yöndedir." ifadelerini kullandı.

Bıyıklı, yetki sahiplerinin bu hissiyata karşı durmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, tarihin akışını değiştiren İstanbul'un fethinde yaşanan heyecanın bir benzerinin Ayasofya'nın açılması fikriyle yaşandığına ve millete rağmen hiçbir uygulamanın muvaffak olamadığına dikkati çekti.

Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de Ayasofya meselesine cami dışında başka bir seçenekle çözüm teklifinde bulunanlar Türkiye düşmanı ihanet şebekelerinin sözcülüğünü yapmaktadırlar. Tarih boyunca gösterdiği kararlılıkla küfrün yıkılmaz kalelerini yıkarak muhteşem zaferler kazanan milletimiz aynı kararlılıkla Ayasofya davasını sahiplenmektedir. Bazı siyasi mülahazalarda iddia edildiği gibi Ayasofya'nın açılmasını siyasi bir atılım olarak değil tarihi bir açılım olarak görmekteyiz. Hiçbir baskıya boyun eğmeden cesaretini kuşanarak Ayasofya'yı açacak irade, tarihin altın sayfalarına adını yazdıracaktır.

Kişilerin siyasi duruşu ve hedefine odaklanmaktan vazgeçip milletimizle birlikte Ayasofya'nın cami olarak açılmasına odaklanmak gerektiğini düşünmekteyiz. Türkiye'nin yazarları olarak Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasını tam vakti olduğuna inanıyor, şer cephesinde mevzilenmiş bazı isimlerin çıkardıkları çatlak seslere aldırmadan, fetih ruhuna uygun bir şekilde Ayasofya'yı cami olarak açacak iradenin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha dünyaya ilan ediyoruz."

İstanbul, Ayasofya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:13 Kaynak: AA

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