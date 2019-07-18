Tyler Boyd, Beşiktaş'a ilk antrenmanına çıktı
19 dakika önce
Beşiktaş, yeni sezon kamp çalışmalarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
, yeni sezon kamp çalışmalarına Riva Hasan Doğan
Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Boyd da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı
yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana izinli olan Gary Medel
katılmadı. Rıdvan Yılmaz
, Burak Yılmaz
ve Atiba Hutchinson
takımdan ayrı sahada koşu çalışması yaptı. Yeni transfer Tyler Boyd önce takımla birlikte çalıştı daha sonra kondisyon koşuları yaptı. Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)
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