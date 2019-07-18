Son Dakika Haberleri: Tyler Boyd, Beşiktaş'a ilk antrenmanına çıktı
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Tyler Boyd, Beşiktaş'a ilk antrenmanına çıktı

19 dakika önce

Beşiktaş, yeni sezon kamp çalışmalarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Tyler Boyd, Beşiktaş'a ilk antrenmanına çıktı, System.String[]
Beşiktaş, yeni sezon kamp çalışmalarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Boyd da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana izinli olan Gary Medel katılmadı. Rıdvan Yılmaz, Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson takımdan ayrı sahada koşu çalışması yaptı. Yeni transfer Tyler Boyd önce takımla birlikte çalıştı daha sonra kondisyon koşuları yaptı. Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)
Hasan Doğan, Beşiktaş, Riva, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
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