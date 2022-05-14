Tzob Genel Başkanı Bayraktar: Hükümetten, Girdi Maliyetlerini Azaltacak Bir Üretim Teşvik Paketi Bekliyoruz - Son Dakika
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Tzob Genel Başkanı Bayraktar: Hükümetten, Girdi Maliyetlerini Azaltacak Bir Üretim Teşvik Paketi Bekliyoruz

14.05.2022 11:08

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gübre fiyatlarının son bir yılda yüzde 300’e varan oranda zamlandığını, mazot fiyatlarının yüzde 239, yem fiyatlarının ise yüzde 130’un üzerinde arttığını aktararak, “Hükümetimizden özellikle girdi maliyetlerini azaltacak bir üretim teşvik paketi açıklamasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gübre fiyatlarının son bir yılda yüzde 300'e varan oranda zamlandığını, mazot fiyatlarının yüzde 239, yem fiyatlarının ise yüzde 130'un üzerinde arttığını aktararak, "Hükümetimizden özellikle girdi maliyetlerini azaltacak bir üretim teşvik paketi açıklamasını bekliyoruz" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla sektör paydaşlarının görüş ve beklentilerini paylaştı.

DAHA AZ GÜBRE KULLANILDI

Tarım sektörünün en büyük probleminin girdi maliyetlerinin yüksekliği olduğunu belirten Bayraktar, "Girdi fiyat endeksiyle üretici fiyat endeksi arasındaki fark açıldı. Girdi fiyatlarının yüksekliği üretimi olumsuz etkilemekte, üreticimiz daha az girdi kullanmaktadır. Örneğin geçen senenin son çeyreğinde ve bu senenin ilk çeyreğinde taban ve üst gübre kullanımında azalma olduğunu tespit ettik. Üreticilerimiz geçmiş yıllara nazaran daha az gübre kullandılar. Bu durum bütün ürünleri etkilemekle beraber buğday arpa gibi hububat ve bakliyat ürünlerinin üretimini olumsuz etkileyecektir" dedi.

Gübre fiyatlarının son bir yılda yüzde 300'e varan oranda zamlandığını, mazot fiyatlarının yüzde 239, yem fiyatlarının ise yüzde 130'un üzerinde arttığını aktaran Bayraktar, "Bu durum sektör açısından sürdürülebilir değildir. Dünyada pandemi, kuraklık, savaş nedeniyle gıda krizleri ve kıtlık başladı. Birçok ülke, Çin başta olmak üzere gıda milliyetçiliği yapmakta, gıda ürünlerini stoklamakta ve ihracatına sınırlamalar getirmektedir. Bu koşullarda ülkemizin gıda ihtiyacını ithalatla karşılama imkanı yoktur. İnsanımızı doyurmak için çiftçilerimiz üretmek zorundadır" dedi.

"YÜZÜ GÜLEN ÇİFTÇİ İSTİYORUZ"

Bayraktar, "Bu ülkede gıda ürünlerindeki pahalılık kıtlık algısı yaratmasın, tarımsal potansiyelimizi harekete geçirmeliyiz. Bu manada hükümetimizden özellikle girdi maliyetlerini azaltacak bir üretim teşvik paketi açıklamasını bekliyoruz. Böyle bir açıklama üreticimizin moralini yükseltir. Toprağına bağlanmasını ve üretimini artırmasını sağlar. Ayrıca üretimi bırakan üreticilerinde tekrar üretime dönmesi sağlanabilir. Taşı toprağı ekelim diyorsak, bir karış toprak boş kalmasın istiyorsak, üreticimizi ve üretimi daha fazla desteklemeliyiz. Yüzü gülen çiftçi istiyoruz" çağrısı yaptı.

Tzob Genel Başkanı Bayraktar: Hükümetten, Girdi Maliyetlerini Azaltacak Bir Üretim Teşvik Paketi Bekliyoruz
Tzob Genel Başkanı Bayraktar: Hükümetten, Girdi Maliyetlerini Azaltacak Bir Üretim Teşvik Paketi Bekliyoruz
Tzob Genel Başkanı Bayraktar: Hükümetten, Girdi Maliyetlerini Azaltacak Bir Üretim Teşvik Paketi Bekliyoruz
Tzob Genel Başkanı Bayraktar: Hükümetten, Girdi Maliyetlerini Azaltacak Bir Üretim Teşvik Paketi Bekliyoruz

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Togo Cumhuriyeti, Şemsi Bayraktar, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Tzob Genel Başkanı Bayraktar: Hükümetten, Girdi Maliyetlerini Azaltacak Bir Üretim Teşvik Paketi Bekliyoruz - Son Dakika


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