- U dönüşü yapmak isteyen araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı- Hafif ticari araçla... - Son Dakika

- U dönüşü yapmak isteyen araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı- Hafif ticari araçla...

- U dönüşü yapmak isteyen araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı Hafif ticari araçla motosikletin kazası güvenlik kamerasında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

- U dönüşü yapmak isteyen araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hafif ticari araçla motosikletin kazası güvenlik kamerasında

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza dün öğlen saatlerinde Kandıra, Ağva- İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kandıra Ağva-İstanbul Caddesi üzerinde Ağva istikametine seyir halinde olan İbrahim E. yönetimindeki motosiklet, yol kenarından yola çıkarak u dönüşü yapmak isteyen Ford marka hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada motosikletin üzerinden yola savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

U dönüşü yapan araca çarpan motosikletti yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü İbrahim E., ambulansa alınarak Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen motosiklet, u dönüşü yapmak için manevra yapan hafif ticari araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü, hafif ticari aracın gövdesine çarparak yere düşüyor.

- U dönüşü yapmak isteyen araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı- Hafif ticari araçla...
- U dönüşü yapmak isteyen araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı- Hafif ticari araçla...
- U dönüşü yapmak isteyen araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı- Hafif ticari araçla...
- U dönüşü yapmak isteyen araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı- Hafif ticari araçla...
- U dönüşü yapmak isteyen araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı- Hafif ticari araçla...

İstanbul Caddesi, Kandıra, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - U dönüşü yapmak isteyen araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı- Hafif ticari araçla... - Son Dakika

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Son Dakika

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