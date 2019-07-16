U20 Atletizm Milli Takımı Baros'ta

Avrupa U23 Şampiyonası'ndaki tarihi başarıların ardından gözler yine İsveç'te yapılacak Avrupa U20 Şampiyonası'na çevrildi. Türkiye'nin 51 kişilik kafilesi Baros'a ulaştı. Kafileyi Atletizm Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Kaya Aladağlı ve Konsolosluk görevlileri karşıladı.
Üst üste şampiyonalara katılan Türkiye Milli Takımı, gelen başarılarla motivasyonunu artırırken, gözler Avrupa U20 Şampiyonası'na çevrildi.
İsveç'in Boras kentinde 18-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak şampiyonada Türkiye, 51 atletle yarışacak. Türkiye'nin kafilesindeki isimler arasında Alperen Karahan, Meryem Bekmez gibi Avrupa'da kendi disiplinlerinde lider olan atletlerle birlikte Özlem Becerek, Pınar Akyol, Şevval Ayaz, Ayetullah Aslanhan, Murat Yalçınkaya, Selman İlhan, Evin Demir, Kader Dost gibi ilk beş içinde bulunan isimler de yer alıyor.
Şampiyonayı değerlendiren TAF Başkanı Fatih Çintimar, tarihin en güçlü kadrolarından biriyle gittikleri Boras'ta tarihi bir başarı elde etmek istediklerini belirtti. Çintimar, kadronun önemli bir bölümünün Avrupa'da farklı yarışmalarda kürsü gören atletlerden oluştuğunu söylerken, "Genç ama yarışma deneyimi olan güçlü bir kadromuz var. İnşallah orada bugüne kadarki en yüksek madalya sayımıza ulaşacağız" dedi.
Boras'ta yarışacak olan atletler ve branşlar şöyle:
KADINLAR
100 metre: Mizgin Ay
200 metre: Mizgin Ay
800 metre: Tuğba Toptaş
1500 metre: Tuğba Toptaş
3000 metre: Emine Akbingöl, İnci Kalkan
5000 metre: Emine Akbingöl, İnci Kalkan, Dilek Öztürk
3000m su engelli: Yonca Kutluk
100m engelli: Şevval Ayaz, Nefis Karatay
400m engelli: Leyla Yanardağ
Yüksek atlama: Rümeysa Ökdem
Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz
Üç adım atlama: Esra Yılmaz
Gülle atma: Pınar Akyol
Disk atma: Özlem Becerek
Çekiç atma: Dünya Ezgi Sayan
Cirit: Münevver Hancı, Esra Türkmen
10,000m yürüyüş: Meryem Bekmez, Evin Demir, Kader Dost
ERKEKLER
100 metre: Aşkın Sadi Aşkın, Umut Uysal
200 metre: Aşkın Sadi Aşkın, Burak Karataş
400 metre: İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü
800 metre: Mehmet Çelik
1500 metre: Mehmet Çelik
3000 metre: Ömer Amaçtan, Ayetullah Aslanhan
5000 metre: Ömer Amaçtan, Ayetullah Aslanhan, İslam Taşçı
3000m su engelli: Ahmet Mutlu, Murat Yalçınkaya
110m engelli: Atakan Güneş, Tibet Sancak, Serhat Bulut
Yüksek atlama: Levent Yılmaz
Üç adım atlama: Batuhan Çakır
Gülle atma: Alperen Karahan, Melih Yersel, Fatih Alparslan
Disk atma: Fatih Alparslan, Osman Kul, Burak Dertli
Çekiç atma: Batuhan Hızal, Halil Yılmazer
Cirit atma: Ömer Faruk Avan, Ahmet Toyran
10,000m yürüyüş: Özgür Topsakal, Selman İlhan, Serhat Güngör
4×100 metre: Berke Akçam, Aşkın Sadi Aşkın, Serhat Bulut, İlyas Çanakçı, Atakan Güneş, Burak Karataş, Oğuzhan Kaya, Tibet Sancak
4×400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Mehmet Çelik, Kubilay Ençü, Gökdeniz Göçmen, Burak Karataş, Oğuzhan Kaya, Emirhan Koş