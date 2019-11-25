Son Dakika Haberleri: Uber, Londra'daki lisansını kaybetti
BBC
Son Dakika Dünya Uber, Londra'daki lisansını kaybetti - Son Dakika Dünya

Uber, Londra'daki lisansını kaybetti

6 saat önce

ABD merkezli ulaşım şirketi Uber, Londra'daki faaliyetleri için yeni lisans alamadı.

Uber, Londra'daki lisansını kaybetti, System.String[]

ABD merkezli ulaşım şirketi Uber, Londra'daki faaliyetleri için yeni lisans alamadı.

Londra Ulaşım Kurumu (TfL), kararına gerekçe olarak Uber'in faaliyetlerinin "uygun olmamasını" gösterdi.

TfL'e göre Uber bazı politikalarıyla yolcuların güvenliğini riski attı, 2008 sonunda ve 2019 başında en az 14 bin kez yolcuları ruhsatsız şoförler taşıdı.

Uber'in Londra'daki lisansı 2017'de iptal edilmiş ancak şirket daha sonra varılan kısa süreli anlaşmalarla kentteki faaliyetlerini sürdürebilmişti.

Şirketin son lisansının süresi Pazar günü dolmuştu.

Uber: Kararı temyize götüreceğiz

Uber'in önünde itiraz başvurusu yapmak için 21 gün var.

Şirket, kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Uber bu sürede Londra'daki faaliyetlerini sürdürebilecek.

Londra'da 45 bin lisanslı Uber şoförü var ve İngiltere'nin başkenti şirketin dünyadaki en büyük 5 pazarından biri.

Uber son olarak 2017'de Danimarka pazarından çekilmiş, Bulgaristan ve Macaristan'da ise şirketin faaliyetleri yasaklanmıştı.

Türkiye'de ise Uber, Mayıs ayında Uber XL faaliyetlerine son vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Londra, Uber, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:20 
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