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Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi Amasya'da tamamlandı - Son Dakika

Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi Amasya'da tamamlandı

19.01.2022 17:14
Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi Amasya'da tamamlandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Amasya'da pilot uygulamasına başlanan Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi, tamamlandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Amasya'da pilot uygulamasına başlanan Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi, tamamlandı.

Vali Mustafa Masatlı, Valilikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan projede Amasya'nın pilot il seçilmesinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Projenin gayrimenkul piyasası için çok büyük önem taşıdığını dile getiren Masatlı, gayrimenkul varlıklarının detaylı analizini yapacak projenin konut stoklarının belirlenmesi, çok boyutlu kadastroya geçiş, kentsel dönüşüm çalışmaları için veri sağlaması, doğal afetler sonrasında taşınmaz ve kullanıcı bilgilerine hızlı ulaşım ve yapılaşmaya yönelik yasal ve fiili durum farklılıklarının tespit edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Projenin sonuçlanmasıyla vatandaşların sahip oldukları ya da satın almak istedikleri gayrimenkulün emlak değeri, yapım tarihi, depreme dayanıklılık durumu gibi birçok bilgiye tek elden erişim sağlayabileceklerini vurgulayan Masatlı, "Bu projenin uygulanması için pilot il olarak Amasya'mızın seçilmesi oldukça önemlidir. Biz de devletimizin ilimize duyduğu güvene layık olmak adına Amasya merkez ilçemizdeki çalışmaları tamamlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle projemizin başarıyla sonuçlanmasında emeği geçen kurumlarımıza ve yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıda daha sonra projenin teknik detayları, uygulanış şekli, nihai hedefleri ve sağlayacağı katkılar hakkında bilgi paylaşıldı.

Toplantıya Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ayber, Harita Dairesi Başkanı İbrahim Cankurt, Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa Aslan, Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı Mustafa Akkul, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Faruk Dönmez ile Kadastro İl Müdürü Fazlı Elçi katıldı.

Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi Amasya'da tamamlandı

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Gayrimenkul, Amasya, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi Amasya'da tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi Amasya'da tamamlandı - Son Dakika
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