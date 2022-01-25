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Üç Kuruş 12. Bölüm - Sneak Peek - Son Dakika

Üç Kuruş 12. Bölüm - Sneak Peek

25.01.2022 10:43

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Yönetmen: Sinan Öztürk

Senaryo: Damla Serim, Murat Uyurkulak, Eset Akçilad

Yapımcı: Kerem Çatay

İdari Yapımcı: Cem Özkan, Yamaç Okur

Müzik: Toygar Işıklı

Kurgu Yönetmeni: Serdar Çakular

2. Yönetmen: Barbaros Bilgin

Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay

Sanat Yönetmeni: Gülay Doğan

OYUNCULAR

Kartal: Uraz Kaygılaroğlu

Efe: Ekin Koç

İrfan: Diren Polatoğulları

Bahar: Nesrin Cavadzade

Leyla: Aslıhan Malbora

Neriman: Nursel Köse

Oktay: Civan Canova

Nezih: Zafer Algöz

Ruşen: Mustafa Kırantepe

Şesu: Uğur Yıldıran

Şahin: Umutcan Ütebay

Halide: Damla Makar

Nesrin: Melissa Yıldırımer

Batu: Aytaç Uşun

Semiha: Süreyya Kilimci

Mesut: Cenk Kangöz

Konyalı: Alişan Uğur

Bülent: Burak Altay Sahir: Muttalip Müjdeci

Peri: Asena Girişken

Hazal: Tuğçe Yolcu

Attila: Emrullah Çakay

Mirsad: Erkan Üçüncü

Neşe: Aylin Engör

Kamil: Volkan Kıran

Ahmet: Özkan Özipek

Seco: Ömer Çobanoğlu

Hüseyn: Ömer Civan Şit

#ÜçKuruş

YORUMLAR
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Murat Uyurkulak, Kerem Çatay, Yönetmen, Cinayet, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

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SON DAKİKA: Üç Kuruş 12. Bölüm - Sneak Peek - Son Dakika
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