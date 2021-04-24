Üç ülke, üç şehir, Başkan Uysal'la kültür turizmini konuşacak - Son Dakika

Üç ülke, üç şehir, Başkan Uysal'la kültür turizmini konuşacak

24.04.2021 16:24
Üç ülke, üç şehir, Başkan Uysal'la kültür turizmini konuşacak, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turizm sektöründe sezonunun en büyük buluşmalarından 'Last Minute Fair'e belediye davetlisi olarak katılan İtalya'dan Gradara, Slovakya'dan Levoca, Polonya'dan Zamosc belediye başkanlarıyla 'old town' ve kültür turizmini konuşacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turizm sektöründe sezonunun en büyük buluşmalarından 'Last Minute Fair'e belediye davetlisi olarak katılan İtalya'dan Gradara, Slovakya'dan Levoca, Polonya'dan Zamosc belediye başkanlarıyla 'old town' ve kültür turizmini konuşacak.

Covid-19 pandemisi nedeniyle 'son dakika' yılı olması beklenen turizmde, sezon öncesi Antalya, sektörün en büyük buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Sektörün nabzının atacağı Last Minute Fair Marketing Fuarı, 26 - 27 Nisan tarihlerinde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi, fuara Kaleiçi'nin konaklama tesisleri ve turizm esnafını çatısı altında toplayan Antalya Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği'yle (AKOED) birlikte katılacak. Muratpaşa Belediyesi ve AKOED, fuarda Roma'dan Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'ya uzanan tarihin mekanı Kaleiçi'ni, 60 metrekarelik standında sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Fuara Slovakya'dan Levoca, Polanya'dan Zamosc ve İtalya'dan Gradara Muratpaşa Belediyesi'nin davetlisi olarak katılacak. Davetli şehir heyetleri, fuar süresince Kaleiçi'nde konaklayacak. Konuk ülkeler için farklı rotalarda kültür turları gerçekleştirilecek. Bununla birlikte, fuara katılan yabancı acenteler, 28 Nisan Çarşamba "On bin adamda Kaleiçi" etkinliğinde Antalya'nın yaşayan antik kenti Kaleiçi'ni gezecek.

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuar, 26 Nisan Pazartesi saat 10.30'da açılış töreniyle başlayacak. Başkan Uysal'ın bir konuşma yapacağı açılışta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan da yer alacak. Sektör profesyonellerine yönelik fuarın ikinci gününde Ümit Uysal ve davetli şehirlerin belediye başkanları 'Old Town ve Kültür Turizmi" başlıklı panelde bir araya gelecek. AKOED Yönelik Kurulu Başkanı Hasan Yetkil'in de konuşması olarak yer alacağı panel 11.30'da başlayacak.

Yasak söz konusu değil"

GM Center ve GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, fuara bin 500'e yakın seyahat acentesinin katılacağını söyledi. Katılımcıların uçak bileti ve otel rezervasyonlarının tamamlandığını belirten Meral, "Fuarla ilgili bir yasaklama söz konusu değil. Amacımız iş akışının devam ettirmek" dedi. Fuarda, Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'yle ilgili özel oturumlar gerçekleştireceklerini de belirten Meral, "Bu zor dönemde birlikte çözümler arayacağız. Birlikte kalacağız. Çözümün parçası olarak kalmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Antalya farkı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, pandeminin tüm yıkıcı etkilerine rağmen Antalya'nın geçen yıl 3 milyon 500 bin turisti ağırlamayı başardığını söyledi. Kitle turizminde dünyanın, tartışmasız, en iyi destinasyonları içinde yer alan Antalya'nın yine son dakika satışlarının belirleyeceği olacağı bir turizm sezonuna hazırlandığını belirten Başkan Uysal, "Kaleiçi başta olmak üzere Apollon'un doğduğu Patara, yeryüzünde Büyük İskender'in fethedemeden döndüğü tek yerleşim yeri Termessos gibi dünyayla paylaşılmayı bekleyen pek çok hikaye bu zor dönemde Antalya'yı rakip pazarlardan farklılaştırıyor" diye konuştu.

Turizmde yeni gelecek

Pandemi nedeniyle seyahat kısıtlamalarının olduğu bir dönemde turizm profesyonellerine yönelik Last Minute Fair'in bu çerçevede oldukça önemsediklerini aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Kaleiçi'ni dünya kültür mirasının parçası haline getirmek için yıllara yayılan çabanın içindeyiz. Geçen yıl dahi bu çabadan vazgeçmedik. Kaleiçi Old Town Festivali'ni online gerçekleştirdik. Bu yıl 14-17 Ekim tarihlerinde festivalimizin 6'ncısını yapacağız. Ayrıca, bu topraklara ait ama arkeolojinin sınırında kalmış birçok hikayeyi her yaştan okura ulaştıracak kitap hazırlığı içindeyiz. Ayrıca müziğin, sanatın, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı Apollon adına bir internet sitesini yayına alacağız. İngilizce 'Apollon'un Şehri' anlamına gelen siteden kentin tarihi merkezi Kalekapısı ve çevresi canlı yayınlanacak. Last Minute Fair'de hem Kaleiçi'nin tanıtımını yapacağımız hem de esnafıyla, otelcisiyle, restoran ve kafe işletmecileriyle tüm kenti saracak yeni bir tanıtım vizyonunu paylaşma şansı yakalayacağız." - ANTALYA

Üç ülke, üç şehir, Başkan Uysal'la kültür turizmini konuşacak

Kültür Turizmi, Muratpaşa, Slovakya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üç ülke, üç şehir, Başkan Uysal'la kültür turizmini konuşacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş Djaniny ve Ekuban, bir dakika içinde iki net fırsatı kaçırınca Trabzonsporlu oyuncular yıkıldı Djaniny ve Ekuban, bir dakika içinde iki net fırsatı kaçırınca Trabzonsporlu oyuncular yıkıldı İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
EURO 2020'deki rakibimiz Galler'in hocası Gigs'in, iki kadını alıkoymak ve saldırmak suçundan görevine son verildi EURO 2020'deki rakibimiz Galler'in hocası Gigs'in, iki kadını alıkoymak ve saldırmak suçundan görevine son verildi         
17:50
Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti         
17:16
Thodex ve Vebitcoin'in ardından bir kripto skandalı daha! Bu kez Goldexco.in'e erişim sağlanamıyor Thodex ve Vebitcoin'in ardından bir kripto skandalı daha! Bu kez Goldexco.in'e erişim sağlanamıyor         
16:51
Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi         
16:31
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı         
15:40
Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer İnterpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer İnterpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu         
15:13
Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı         
14:28
'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu 'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu         
13:22
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür         
13:05
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti         
12:38
Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı? Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?         
12:06
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı         
21:27
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 17:56:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üç ülke, üç şehir, Başkan Uysal'la kültür turizmini konuşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei