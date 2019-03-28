Son Dakika Haberleri: Üç Yaşındaki Çocuğun Kazara Babaannesini Yaraladığı İddiası

Üç Yaşındaki Çocuğun Kazara Babaannesini Yaraladığı İddiası

1 saat önce

Osmaniye'de, 3 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu babaannesi kolundan yaraladığı iddia edildi.

Üç Yaşındaki Çocuğun Kazara Babaannesini Yaraladığı İddiası, System.String[]
Osmaniye'de, 3 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu babaannesi kolundan yaraladığı iddia edildi.

İddiaya göre, Düziçi ilçesine bağlı Oluklu köyündeki evlerinin bahçesinde 3 yaşındaki H.Y, babasına ait tüfekle oynamaya başladı.

Tüfeğin kazara ateş alması sonucu bahçede bulunan H.Y'nin babaannesi Hürü Y. (64) kolundan yaralandı.

Hürü Y. arabayla götürüldüğü özel hastanede tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA

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