Üç Yaşındaki Çocuğun Kazara Babaannesini Yaraladığı İddiası
1 saat önce
Osmaniye'de, 3 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu babaannesi kolundan yaraladığı iddia edildi.
Osmaniye
'de, 3 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu babaannesi kolundan yaraladığı iddia edildi.
İddiaya göre, Düziçi
ilçesine bağlı Oluklu köyündeki evlerinin bahçesinde 3 yaşındaki H.Y, babasına ait tüfekle oynamaya başladı.
Tüfeğin kazara ateş alması sonucu bahçede bulunan H.Y'nin babaannesi Hürü Y. (64) kolundan yaralandı.
Hürü Y. arabayla götürüldüğü özel hastanede tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA
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