Üç yıllık bekleyiş: Black Mirror için altıncı sezon geliyor! - Son Dakika
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Üç yıllık bekleyiş: Black Mirror için altıncı sezon geliyor!

17.05.2022 00:34
Üç yıllık bekleyiş: Black Mirror için altıncı sezon geliyor!

Black Mirror altıncı sezon ne zaman yayınlanacak? Meşhur bilim kurgu dizisinden üç yıl sonra ilk bilgiler gelmeye başladı.

Netflix'in meşhur bilim kurgu dizisi Black Mirror, üç yılın ardından yeni sezonla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor olabilir. Ortaya çıkan son iddialara göre Netflix, Black Mirror'ın altıncı sezon için yeşil ışık yaktı.

Black Mirror'ın 3 bölümden oluşan son sezonu 5 Haziran 2019'da Netflix'te yayınlanmış ve neredeyse üç yıl boyunca sessizliğe gömülmüştü. Variety tarafından hazırlanan rapora göre, altıncı sezonda daha fazla bölüm ve yeni bölümlerin ise daha sinematik olması hedefleniyor.

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Son iddialara göre Netflix, bilim kurgu dizisinin yeni sezonu oyuncu seçimi yapmaya başladı. Daha sinematik çekimlere sahip olacağı belirtilen Black Mirror, altıncı sezonunun yaklaşık üç yıl sonra gelmesiyle birlikte daha etkili fikirler ve senaryolar ile hazırlanabilir.

Üç yıllık bekleyiş: Black Mirror için altıncı sezon geliyor!

Black Mirror altıncı sezon konusu ve oyuncu kadrosu henüz belli olmasa da, proje için oyuncu seçiminin başladığı bildirildi. Her bölüm bağımsız bir film olarak geliştirilecek ve üçten daha fazla bölüm olacak. Ayrıca yeni sezon, Charlie Brooker ve Annabel Jones'in yeni şirketi Broke & Bones tarafından hazırlanacak.

Black Mirror'ın yeni bölümleri için yaşanan büyük gecikmenin arkasında birkaç sebep bulunuyor. Bu sebeplerin başında, Ocak 2020 tarihinde dizinin yaratıcısı Charlie Brooker ve baş yapımcısı Annabel Jones'in, yapım şirketi House of Tomorrow'dan ayrılması bulunuyor.

İkili, Netflix ile uzun vadeli bir anlaşma yaparak Broke & Bones adlı yeni bir prodüksiyon şirketi kurduklarını açıkladı. Ancak Black Mirror'ın yayın haklarının eski şirkette (Endemol) kaldığı ifade edildi. Bu da, Brooker ve Jones'in eski prodüksiyon şirketiyle anlaşma yapana kadar daha fazla bölüm çekemeyecekleri anlamına geliyordu.

Üç yıllık bekleyiş: Black Mirror için altıncı sezon geliyor!

Black Mirror altıncı sezon yayın tarihi hakkında konuşmak için henüz çok erken. Sadece iddialar sonucunda oyuncu seçiminin başladığını bildiğimiz için, resmi açıklamaları beklemek zorundayız.

Bilim kurgu dizisi, halihazırdaki beş sezonluk çalışmasıyla tüm dünyada ses getirmeyi başardı. Daniel Kaluuya, Yahya Abdul-Mateen II, Andrew Scott ve Miley Cyrus gibi isimlerin yer aldığı dizi, Netflix'in etkileşimli yapımlarından ilki olan Bandersnatch ile dikkat çekmişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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