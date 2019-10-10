Son Dakika Haberleri: Uçak elektrik tellerinde asılı kaldı, pilot kanada oturup kurtarılmayı bekledi
Son Dakika Güncel Uçak elektrik tellerinde asılı kaldı, pilot kanada oturup kurtarılmayı bekledi

Uçak elektrik tellerinde asılı kaldı, pilot kanada oturup kurtarılmayı bekledi

1 saat önce

Uçak elektrik tellerinde asılı kaldı, pilot kanada oturup kurtarılmayı beklediİtalya, (DHA)- İtalya'da uçuş yapan küçük uçak, elektrik tellerine çarptı ve asılı kaldı.

Uçak elektrik tellerinde asılı kaldı, pilot kanada oturup kurtarılmayı bekledi

İtalya, (DHA)- İtalya'da uçuş yapan küçük uçak, elektrik tellerine çarptı ve asılı kaldı. Uçağın pilotu, kokpitten çıkarak kanada oturdu ve kurtarılmayı bekledi.

İtalya'nın kuzeyinde Alp Dağları'na yakın bir bölgedeki Prato Valentino adlı dağ kasabasında uçuş yapan küçük uçak, elektrik tellerine çarparak asıldı kaldı. Uçağın pilotu, kokpitten çıkarak ters bir şekilde asılı kalan uçağın kanadına oturdu ve kurtarılmayı bekledi. O anlar amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Yerel medya, pilotun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını duyurdu.

Uçak elektrik tellerinde asılı kaldı, pilot kanada oturup kurtarılmayı bekledi

İtalya, Pilot, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:20 Kaynak: DHA
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