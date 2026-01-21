Uçak Kazasında Güvenlik Sorunları İddiası - Son Dakika
Uçak Kazasında Güvenlik Sorunları İddiası

21.01.2026 17:23
Hindistan'da düşen Boeing 787'nin geçmişteki arızaları, güvenlik soruşturmalarını gündeme taşıdı.

Hindistan'da 12 Haziran 2025'te havalandıktan kısa süre sonra düşen ve 260 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan uçağın geçmişte de güvenlik arızası kayıtları olduğu iddia edildi.

BBC'nin haberine göre, ABD merkezli Foundation for Aviation Safety, Ahmedabad-Londra seferi sırasında düşen Air India'ya ait "Boeing 787" Dreamliner uçağıyla ilgili ABD Senatosu Daimi Soruşturma Alt Komitesine rapor gönderdi.

Raporda, kaza yapan uçağın, Air India'da hizmete girdiği günden beri sistem arızaları verdiği, bu arızaların "çok çeşitli ve kafa karıştırıcı mühendislik, üretim, kalite ve bakım sorunlarından" kaynaklandığı ileri sürüldü.

Yaşanan arızalar arasında elektronik ve yazılım hataları, sigortaların atması, kablolarda yaşanan hasar, kısa devre, elektrik akımının kesilmesi ve güç sistemi bileşenlerinin aşırı ısınması gibi sorunlar yer aldı.

Resmi soruşturma devam ediyor

Hindistan Uçak Kazaları Araştırma Bürosu (AAIB) tarafından yürütülen resmi soruşturma devam ediyor. Uçak ve motorları, ABD'de tasarlanıp üretildiği için ABD'li yetkililerin de soruşturmaya dahil olduğu biliniyor.

AAIB, kazadan bir ay sonra 15 sayfalık ön raporunu yayımlamış ve raporun bir bölümü tartışmalara yol açmıştı.

Raporda, uçağın yakıt kontrol anahtarlarının uçağın kalkışından birkaç dakika sonra "çalıştırma" konumundan "kapatma" konumuna getirildiği belirtilmiş ve kokpit ses kayıtlarına ilişkin detaylara da yer verilmişti.

"Kokpit ses kaydında, pilotlardan birinin diğerine neden kesinti yaptığını sorduğu duyuluyor. Diğer pilot ise bunu yapmadığını söylüyor." ifadelerine yer verilen raporda, asıl konuşma metni yer almamıştı.

Dolaylı olarak aktarılan bu konuşma, kazaya pilotlardan birinin neden olduğu yönünde yorumların yapılmasına neden olmuştu.

Uçak kazası

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran 2025'te kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti. Uçağın, düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.

Kazada, yolcu ve mürettebat dahil hayatını kaybedenlerin sayısının 260 olduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA

