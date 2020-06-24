Uçakta 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadına 'ceza sorumluluğu yok' raporu - Son Dakika

Uçakta 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadına 'ceza sorumluluğu yok' raporu

Uçakta 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadına 'ceza sorumluluğu yok' raporu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kalkış hazırlıkları yapan bir uçakta 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırarak olay çıkaran Nikar Deliormanlı'nın yargılandığı davada istenen Adli Tıp Kurumu dosyaya girdi.

Uçakta 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadına 'ceza sorumluluğu yok' raporu

Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak

İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kalkış hazırlıkları yapan bir uçakta 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırarak olay çıkaran Nikar Deliormanlı'nın yargılandığı davada istenen Adli Tıp Kurumu dosyaya girdi. Raporda, Deliormanlı'nın ceza ehliyetinin olmadığı kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağırarak olay çıkardığı iddiasıyla Nikar Deliormanlı'nınyargılandığı davada mahkeme, sanığın ceza ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istemişti.

ATK: "Sanığın ceza sorumluluğu yok"

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor, yargılamayı yapan Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Nikar Deliormanlı'nın 24 Şubat ve 28 Şubat tarihleri arasında muayenesinin yapıldığının belirtildiği raporda, söz konusu suçta kendisinde tespit edilen eksitasyon tablosunun önemli derecede rol oynadığı belirtildi. Deliormanlı'nın 'hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçuna karşı ceza sorumluluğunun olmadığı aktarıldı.

Rapora ilişkin konuşan Nikar Deliormanlı'nın avukatı Merve Türkmen Kaplan, "Önümüzdeki duruşmada müvekkilin ceza sorumluluğunun olmadığı yönünde karar almayı bekliyoruz" diye konuştu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede, Nikar Deliormanlı'nın 18 Aralık 2019 tarihinde 06.45 kalkış saatli Sabiha Gökçen- Ercan Havalimanı seferini yapacak olan Pegasus Havayolları'na ait uçakta bulunduğu sırada, 144 yolcu kalkış için beklerken oturduğu koltuktan ayağı kalkarak bağırmaya başladığı anlatıldı. Sanığın, "Ben FETÖ'cüyüm. Canlı bomba şimdi. Ben FETÖ'cüyüm, FETÖ'cü, FETÖ'yü istiyorum" şeklinde cümleler sarf ettiği belirtildi. Yolcuların tepki göstermesi üzerine sanığın eylemlerine ısrar ettiği, bu eylemleriyle uçak içerisinde korku ve paniğe neden olduğu ve uçağın hareket etmesini engellediği kaydedildi.

Deliormanlı'nın, "cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Olayın ardından tutuklanan Deliormanlı, davanın 27 Şubat 2020 tarihli celsesinde tahliye edilmişti.

Adli Tıp Kurumu, Sabiha Gökçen, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:51 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uçakta 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadına 'ceza sorumluluğu yok' raporu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:56 MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 19:03 29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 10:05 Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
21:22
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
20:50
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:13:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçakta 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadına 'ceza sorumluluğu yok' raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]