Uçakta 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadına 'ceza sorumluluğu yok' raporu - Son Dakika

Uçakta 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadına 'ceza sorumluluğu yok' raporu

İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kalkış hazırlıkları yapan bir uçakta 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırarak olay çıkaran Nikar Deliormanlı'nın yargılandığı davada istenen Adli Tıp Kurumu dosyaya girdi. Raporda, Deliormanlı'nın ceza ehliyetinin olmadığı kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağırarak olay çıkardığı iddiasıyla Nikar Deliormanlı'nınyargılandığı davada mahkeme, sanığın ceza ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istemişti.

ATK: "Sanığın ceza sorumluluğu yok"

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor, yargılamayı yapan Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Nikar Deliormanlı'nın 24 Şubat ve 28 Şubat tarihleri arasında muayenesinin yapıldığının belirtildiği raporda, söz konusu suçta kendisinde tespit edilen eksitasyon tablosunun önemli derecede rol oynadığı belirtildi. Deliormanlı'nın 'hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçuna karşı ceza sorumluluğunun olmadığı aktarıldı.

Rapora ilişkin konuşan Nikar Deliormanlı'nın avukatı Merve Türkmen Kaplan, "Önümüzdeki duruşmada müvekkilin ceza sorumluluğunun olmadığı yönünde karar almayı bekliyoruz" diye konuştu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede, Nikar Deliormanlı'nın 18 Aralık 2019 tarihinde 06.45 kalkış saatli Sabiha Gökçen- Ercan Havalimanı seferini yapacak olan Pegasus Havayolları'na ait uçakta bulunduğu sırada, 144 yolcu kalkış için beklerken oturduğu koltuktan ayağı kalkarak bağırmaya başladığı anlatıldı. Sanığın, "Ben FETÖ'cüyüm. Canlı bomba şimdi. Ben FETÖ'cüyüm, FETÖ'cü, FETÖ'yü istiyorum" şeklinde cümleler sarf ettiği belirtildi. Yolcuların tepki göstermesi üzerine sanığın eylemlerine ısrar ettiği, bu eylemleriyle uçak içerisinde korku ve paniğe neden olduğu ve uçağın hareket etmesini engellediği kaydedildi.

Deliormanlı'nın, "cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Olayın ardından tutuklanan Deliormanlı, davanın 27 Şubat 2020 tarihli celsesinde tahliye edilmişti.