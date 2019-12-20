Uçakta olay çıkaran kadının tutuklanmasına avukatından itiraz - Son Dakika
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Uçakta olay çıkaran kadının tutuklanmasına avukatından itiraz

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırarak olay çıkaran ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nikar D.

Uçakta olay çıkaran kadının tutuklanmasına avukatından itiraz, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırarak olay çıkaran ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nikar D.'nin avukatı mahkemeye itiraz dilekçesi sunarak tutuklama kararının kaldırılmasını ve müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kıbrıs'a hareket etmek üzere piste doğru giden Pegasus Havayolları'na ait uçakta bulunan Nikar D. isimli kadın, "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var" diye bağırmış, o anlarsa uçaktaki yolcuların cep telefonu kameralarına yansımıştı.


Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


Avukatı tutuklanmasına itiraz etti


Şüpheli Nikar D.'nin avukatı Faruk Lokman, Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi sunarak tutuklama kararının kaldırılmasını ve müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi.


"Şüpheli gözetim altına alındı"


Dilekçede, Nigar D'nin "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandığı hatırlatılarak tutuklandıktan sonra şüphelinin Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü ancak cezaevine girdikten sonra ruh ve sinir hastalığının olduğu fark edilerek cezaevi yönetimi ve doktorunun kararı ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkedildiği ve halen burada gözetim altında tutulduğu belirtildi.


Şüpheli Nikar D.'nin rahatsızlığı nedeniyle fiilen ve hukuken kendi sorumluluğunu taşıyacak, medeni ve yasal haklarını kullanıbilecek durumda olmadığının kaydedildiği dilekçede, mahkeme tarafından şüpheliye vasi olarak oğlunun atanması istendi.


"Tutuklama kararı kaldırılsın, tahliye edilsin"


Dilekçede, şüphelinin emniyet, savcılık ve hakimlik sorgularında farklı ifadeler verdiği, adliye koridorlarında beklenilen süreçte sürekli farklı hikayeler ve hayal dünyasına ait anılarını gerçekmişçesine anlattığı belirtilerek, tutuklama kararının hukuka aykırı olduğu ve tutuklama kararının kaldırılarak şüphelinin tahliyesine karar verilmesi talep edildi. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:09 Kaynak: İHA
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