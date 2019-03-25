Son Dakika Haberleri: Uçan Muhtar Adayı' Herkesi Şaşırttı... Yaşına Aldırmadı, Seçmenlerine Metrelerce Yüksekten Seslendi

Uçan Muhtar Adayı' Herkesi Şaşırttı... Yaşına Aldırmadı, Seçmenlerine Metrelerce Yüksekten Seslendi

33 dakika önce

'Uçan muhtar' herkesi şaşırttı.

'Uçan muhtar' herkesi şaşırttı... Yaşına aldırmadı, seçmenlerine metrelerce yüksekten seslendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir muhtar adayı seçmenlerine yamaç paraşütünden seslendi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova mahalle muhtar adayı Veli Yaman, ilginç bir yönteme başvurarak seçmenlerine yamaç paraşütünden seslendi. Yaşına aldırış etmeden yerden metrelerce yükseklikte konuşma yapan Yaman, "kazandıktan sonra uçuşlar devam edecek" dedi.
1 Nisan şakası gibi halkımızın karşısına çıkacağım
Muhtar adayı olduğu için çok gururlu olduğunu belirten Yaman: "Halkıma çok güzel hizmetler yapacağım. Elimden geldiği kadar bütün okul öğrencilerine, askerlerimize, şehit yakınlarımıza yardımcı olacağım. Ben muhtar olmadan önce zaten düşünüyordum. Bir uçuş istiyordum. 31 Mart'tan sonra inşallah 1 Nisan şakası gibi halkımızın karşısına çıkacağım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:55 Kaynak: İHA

Altınova, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Genel
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