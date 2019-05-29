UCL Hikayeleri: Gareth Bale'in Tepegözü Real Madrid İçin Final Kazandı

Gareth Bale'nin inanılmaz tepegöz vuruşunu Real Madrid için üst üste üçüncü bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla sabitleyin. Liverpool ve Real, Karim Benzema ve Sadio Mane'nin de gol atmasından sonra Kiev'de 1-1 seviyesindeydi. Ancak Bale'nin sihir anı Madrid'i tekrar öne geçirdi ve Real'in Şampiyonlar Ligi kupasını bir kez daha korumasını sağlamak için maçın sonlarına yeni bir gol daha ekledi.