UCM, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'e 25 yıl hapis cezası verdi - Son Dakika

UCM, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'e 25 yıl hapis cezası verdi

06.05.2021 14:01
UCM, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'e 25 yıl hapis cezası verdi, System.String[]

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Uganda'nın kuzeyindeki "Tanrı'nın Direniş Ordusu" adlı ayrılıkçı örgütün komutanlarından Dominic Ongwen hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası kararı aldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Uganda'nın kuzeyindeki "Tanrı'nın Direniş Ordusu" adlı ayrılıkçı örgütün komutanlarından Dominic Ongwen hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası kararı aldı.

Lahey'deki duruşmaya katılan Ongwen, hakkındaki 61 ayrı savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu bulundu.

Kararı okuyan mahkeme heyeti başkanı Bertram Schmitt, işlenen suçlardan Ongwen'in de acı çektiği ve pişmanlık duyması nedeniyle ömür boyu hapis cezası yerine 25 yıla hükmettiklerini belirtti.

Ongwen'in mahkumiyet kararıyla UCM, 6. kez bir sanık hakkında hapis cezası kararı almış oldu.

Ongwen'in sorumlu tutulduğu suçlar

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 4 Şubat'taki duruşmada Dominic Ongwen'i Uganda'daki iç çatışmalardan kaçan sivillerin bulunduğu Pajule, Odek, Abok ve Lukodi kamplarında işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etmişti.

Ongwen'in, sivillerin bulunduğu kamplara saldırı talimatı verdiği ve Tanrı'nın Direniş Ordusu (LRA) militanlarının işlediği suçlardan bizzat sorumlu olduğu kaydedilmişti.

Ongwen, cinayet, işkence, köleleştirme, yağmalama, tecavüz, zorla hamile bırakma ve çocukları silah altına alma gibi çeşitli suçlardan mahkum edilmişti.

UCM'deki yargılama süreci

UCM'nin tutuklama emrine istinaden yaklaşık 10 yıl boyunca aranan Ongwen, 17 Ocak 2015'te Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM Barış Gücü askerlerince UCM'de yargılanmak üzere Lahey'e gönderilmişti.

UCM, LRA tarafından Uganda'da işlenen suçlarla ilgili soruşturmasına 29 Temmuz 2004'te başlamıştı.

LRA'nın lideri Joseph Kony ile yardımcıları Vincent Otti, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen ve Raska Lukwiya hakkında 8 Temmuz 2005'te çeşitli suçlar sebebiyle tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Lukwiya'nın 2006'da ve Otti'nin 2007'de çatışmalarda öldüğü belirlenmiş, Ongwen ise UCM'ye gönderilmişti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak öldüğü iddia edilen diğer şüpheli Joseph Kony ise hala bulunamadı.

-Tanrı'nın Direniş Ordusu

Uganda'nın kuzeyinde dini temellere dayalı bir devlet kurmak isteyen Tanrı'nın Direniş Ordusu, 2002-2005'teki çatışmalarda, yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kamplara saldırmış ve yüzlerce kişiye karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemişti.

ABD'nin terörist örgütler listesinde yer alan LRA, Uganda ve Güney Sudan'ın yanı sıra Orta Afrika Cumhuriyeti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde düzenlediği şiddet eylemleriyle tanınıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mahkum, Uganda, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UCM, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'e 25 yıl hapis cezası verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Çip takma' projesinde deprem yaşandı: Elon Musk'ın ortağı işten ayrıldı 'Çip takma' projesinde deprem yaşandı: Elon Musk'ın ortağı işten ayrıldı Ünlü yorumcu Karakullukçu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert çıktı: Tarihin en kötü başkanı! Ünlü yorumcu Karakullukçu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert çıktı: Tarihin en kötü başkanı! Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi Araları uzun süredir kötüydü! Beren Saat, Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile buzları eritti Araları uzun süredir kötüydü! Beren Saat, Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile buzları eritti Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu

Son Dakika Haberleri
15:35 Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada
15:23 Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu
15:22 Ünlü yorumcu Karakullukçu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert çıktı: Tarihin en kötü başkanı!
15:17 AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı
15:16 Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi
15:00 Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek
14:54 İran'da cumhurbaşkanı adayı Mutahhari: Kısas yapılmalı, Trump öldürülmeli
14:48 Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti
14:42 Emre Belözoğlu, çalışmalara başladı! Bileti kesilen ilk isim Samatta oldu
14:09 Beşitaş yönetiminden Aboubakar'a: Çık oyna dedikodular son bulsun
Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada         
15:35
Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu         
15:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok         
15:22
AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı         
15:17
FETÖ'nün Gaybubet evleri finansörü çıplak ayakla kaçarken yakalandı FETÖ'nün Gaybubet evleri finansörü çıplak ayakla kaçarken yakalandı         
15:13
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti         
14:48
Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi         
14:24
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim         
13:50
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti         
12:51
MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi         
12:33
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var         
12:02
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor         
11:47
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 15:38:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: UCM, Ugandalı ayrılıkçı grubun komutanı Dominic Ongwen'e 25 yıl hapis cezası verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement