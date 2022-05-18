Uçurum kenarında yaşam: Amediye - Son Dakika
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Uçurum kenarında yaşam: Amediye

18.05.2022 10:44

Irak'ın Duhok vilayetinde dağın tepesine kurulu Amediye kenti, Selçuklu hükümdarı İmadeddin Zengi tarafından İpek Yolu üzerine kurulmuştur.

Irak'ın Duhok vilayetinde dağın tepesine kurulu Amediye kenti, Selçuklu hükümdarı İmadeddin Zengi tarafından İpek Yolu üzerine kurulmuştur. Deniz seviyesinden 1400 metre yükseklikteki dağ üzerine kurulu yaklaşık bin evden oluşan kent, taş işçiliğiyle yapılan evlerde barınan yaklaşık 11 bin kişilik nüfusa sahip. Zibar, Paşa ve Musul isimlerinde üç giriş kapısı bulunan Amediye'de, Asur dönemine ait tarihi yapılar da varlığını koruyor. Türkiye sınırına 17 kilometre uzaklıktaki şehir, dağın tepesine kurulu olduğu için genişleme imkanına da sahip olmuyor.

Uçurum kenarında yaşam: Amediye
Uçurum kenarında yaşam: Amediye
Uçurum kenarında yaşam: Amediye
Uçurum kenarında yaşam: Amediye

YORUMLAR
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Irak'ın Zaho kentindeki tarihi köprü modern ışıklandırmayla yeni bir görünüme kavuştu Irak'ın Zaho kentindeki tarihi köprü modern ışıklandırmayla yeni bir görünüme kavuştu
Kaynak: AA

İpek Yolu, Selçuklu, Duhok, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçurum kenarında yaşam: Amediye - Son Dakika


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