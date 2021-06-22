Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi - Son Dakika

Cumartesi akşamı Halfeti ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada Halfeti'ye gezintiye giden, özel hastanede çalışan Dilara Köseoğlu yönetimindeki 63 ACR 618 plakalı otomobil, ilçe girişinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak taklalar atıp, uçurumdan yuvarlandı.
Ters dönen otomobilde sıkışan Dilara Köseoğlu, saatlerce kurtarılmayı bekledi. Köseoğlu'nun otomobilini pazar günü öğle saatlerinde bölgedeki bir çiftçi, traktörle arazisine giderken fark etti.
Çiftçinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Köseoğlu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Köseoğlu, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Dilara Köseoğlu'nun göğüs kafesinde ezilme olduğu ve omzunun çıktığı belirtildi. Tedavisi süren ve Köseoğlu'nun genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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