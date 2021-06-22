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Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi - Son Dakika

Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi

22.06.2021 14:22

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde uçurumdan yuvarlanan aracında 1 gün sonra fark edilip hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Dilara Köseoğlu'nun tedavisi sürüyor. Göğüs kafesinde ezilme olduğu ve omzunun çıktığı belirlenen Köseoğlu'nun genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Cumartesi akşamı Halfeti ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada Halfeti'ye gezintiye giden, özel hastanede çalışan Dilara Köseoğlu yönetimindeki 63 ACR 618 plakalı otomobil, ilçe girişinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak taklalar atıp, uçurumdan yuvarlandı.

TESADÜFEN FARK EDİLDİ

Ters dönen otomobilde sıkışan Dilara Köseoğlu, saatlerce kurtarılmayı bekledi. Köseoğlu'nun otomobilini pazar günü öğle saatlerinde bölgedeki bir çiftçi, traktörle arazisine giderken fark etti.

Uçuruma yuvarlanan otomobilin içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Çiftçinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Köseoğlu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Köseoğlu, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Dilara Köseoğlu'nun göğüs kafesinde ezilme olduğu ve omzunun çıktığı belirtildi. Tedavisi süren ve Köseoğlu'nun genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi

Cumartesi, Şanlıurfa, Otomobil, Halfeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi - Son Dakika


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