UÇURUMDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ GENCİ, İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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UÇURUMDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ GENCİ, İTFAİYE KURTARDI

26.05.2022 03:09

ADANA'da arkadaşlarıyla birlikte uçurum kenarında sohbet ederken dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre yükseklikten aşağıya yuvarlanan üniversite öğrencisi Cem Ö. (21), yaralandı.

ADANA'da arkadaşlarıyla birlikte uçurum kenarında sohbet ederken dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre yükseklikten aşağıya yuvarlanan üniversite öğrencisi Cem Ö. (21), yaralandı. Yaralı genç, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Yerleşkesi'nde meydana geldi. Cem Ö., arkadaşlarıyla, üniversitenin 'seyir terası' olarak bilenen yüksek bir yerinde Seyhan Baraj Gölü manzarasını izleyip, bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında uçurumun kenarına yaklaştığı öne sürülen Cem Ö., dengesini kaybedip yaklaşık 100 metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göl kıyısına yakın bir noktada yaralı halde mahsur kalan Cem Ö.'ye, kıyıdan geçen patika bir yoldan ulaşmak isteyen ekipler, su seviyesinin normalden yüksek olması nedeniyle başarılı olamadı. İtfaiye ekibi, daha sonra vinç yardımıyla yaralı gence ulaştı. Çam ağaçları arasından vinç ile güçlükle kıyıya ulaşan itfaiye erleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Cem Ö.'yü sedyeye alıp, vinç yardımıyla kurtardı. Bilinci açık olan üniversiteli genç, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

UÇURUMDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ GENCİ, İTFAİYE KURTARDI
UÇURUMDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ GENCİ, İTFAİYE KURTARDI
UÇURUMDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ GENCİ, İTFAİYE KURTARDI
UÇURUMDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ GENCİ, İTFAİYE KURTARDI
UÇURUMDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ GENCİ, İTFAİYE KURTARDI
UÇURUMDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ GENCİ, İTFAİYE KURTARDI
UÇURUMDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ GENCİ, İTFAİYE KURTARDI
UÇURUMDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ GENCİ, İTFAİYE KURTARDI
UÇURUMDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ GENCİ, İTFAİYE KURTARDI
UÇURUMDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ GENCİ, İTFAİYE KURTARDI
UÇURUMDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ GENCİ, İTFAİYE KURTARDI
UÇURUMDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTELİ GENCİ, İTFAİYE KURTARDI

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Kaynak: DHA

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