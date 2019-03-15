Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

2 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde; Napoli, Arsenal ile, Villarreal, Valencia ile Benfica, E. Frankfurt ile, Slavia Prag da Chelsea ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde; Napoli, Arsenal ile, Villarreal, Valencia ile Benfica, E. Frankfurt ile, Slavia Prag da Chelsea ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelelerinin ardından Chelsea, Napoli, Valencia, Arsenal, Villarreal, Slavia Prag, Eintracht Frankfurt ve Benfica üst tura yükselmişti. Bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvada çeyrek finaller 11-18 Nisan, yarı finaller 2-9 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Çeyrek final eşleşmeleri şöyle: Napoli - Arsenal Villarreal - Valencia Benfica - Eintracht Frankfurt Slavia Prag - Chelsea

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:56 Kaynak: İHA

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