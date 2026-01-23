UEFA Avrupa Ligi'nde 7. Haftanın Sonuçları - Son Dakika
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. Haftanın Sonuçları

23.01.2026 02:16
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı, Roma Stuttgart'ı 2-0 yendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 7. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Milli futbolcuların karşı karşıya geldiği maçta Roma, sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Zeli Çelik ve konuk takımda Atakan Karazor, mücadelede 90 dakika görev aldı.

Kalesini milli file bekçisi Berke Özer'in koruduğu Lille ise deplasmanda Celta Vigo'ya 2-1 yenildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Braga (Portekiz) - Nottingham Forest (İngiltere): 1-0

Celta Vigo (İspanya) - Lille (Fransa): 2-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - FCSB (Romanya): 4-1

Ferencvaros (Macaristan) - Panathinaikos (Yunanistan): 1-1

Nice (Fransa) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 3-1

Rangers (İskoçya) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-0

Roma (İtalya) - Stuttgart (Almanya): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Basel (İsviçre): 3-1

Utrecht (Hollanda) - Genk (Belçika): 0-2

Son hafta maçları 29 Ocak'ta

Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarının tamamı, 29 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Bitime bir hafta kala ilk iki sıradaki Olimpik Lyon ve Aston Villa, 18'er puanla son 16 turunu garantiledi.

İki takımın ardından Freiburg 17, Midtjylland ve Braga 16'şar, Roma ve Ferencvaros 15'er, Real Betis 14 puanla son maçlar öncesi ilk 8 sırada yer aldı.

Ligdeki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 11 puanla 18. sıradan ilk 24'ü garantiledi.

Puan tablosunda ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kalacak. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler ise son 16 turu için play-off maçlarına çıkacak.

Kaynak: AA

Stuttgart, Futbol, Roma, Spor, Son Dakika

