UEFA Avrupa Ligi: Wolverhampton: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Wolverhampton: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi: Wolverhampton: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi: Wolverhampton: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Rebocho'nun yerden sert yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından dışarı gitti.


42. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Neves'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


Stat: Molineux Ground


Hakemler: Andris Treimanis xx, Harald Gudermanis xx, Aleksejs Spasjonnikovs xx


Wolverhampton: Ruddy xx, Bennett xx, Coady xx, Kilman xx, Dendoncker xx, Moutinho xx, Buur xx, Vinagre xx, Neves xx, Cotrone xx, Neto xx


Yedekler: Söndergaard, Vallejo, Richards, Jota, Perry, Otasowie, Cundle


Teknik Direktör: Nuno Espirito


Beşiktaş: Utkut xx, Kerem Kalafat xx, Necip x, Erdoğan Kaya xx, Rebocho xx, Oğuzhan x, Erdem Seçgin xx, Lens xx, Boyd xx, Güven xx, Umut xx


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Roco, Rıdvan Yılmaz, Elneny, Diaby, İlkay İşler


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Sarı kart: Kilman (Wolverhampton) - İSTANBUL

Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:49 Kaynak: İHA
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