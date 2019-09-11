Son Dakika Haberleri: UEFA, Cenk Tosun'u aday gösterdi
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UEFA, Cenk Tosun'u aday gösterdi

1 saat önce

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2020) elemelerinde en iyi performansı sergileyen futbolcu anketinde Cenk Tosun'a da yer verdi.

UEFA, Cenk Tosun'u aday gösterdi, System.String[]

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2020) elemelerinde en iyi performansı sergileyen futbolcu anketinde Cenk Tosun'a da yer verdi.


UEFA'nın şampiyonayla ilgili Twitter hesabından başlatılan ve "En iyi bireysel performans kimindi?" sorusunun yöneltildiği ankette, milli futbolcu Cenk Tosun'un yanı sıra Portekizli Cristiano Ronaldo, İngiliz Jadon Sancho ve Kosovalı Valon Berisha yer aldı.


Anketin sonuçları yarın belli olacak.


Cenk Tosun, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:15 
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