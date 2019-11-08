Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy'a görev
Son Dakika Spor UEFA'dan Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy'a görev

UEFA'dan Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy'a görev

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy, 12-18 Kasım tarihlerinde Kuzey İrlanda'da organize edilecek turnuvada görev alacak.

UEFA'dan Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy'a görev, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy, 12-18 Kasım tarihlerinde Kuzey İrlanda'da organize edilecek turnuvada görev alacak.


Turnuvada Almanya, Kuzey İrlanda, Norveç ve Portekiz mücadele edecek.


FIFA kokartlı hakemler, Portekiz-Almanya ve Kuzey İrlanda-Almanya maçlarında görev yapacak.

HALİL UMUT MELER, Kuzey İrlanda, Kerem Ersoy, Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aytaç Kara'dan Ali Palabayık'a görülmemiş tepki!
Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç'e günler önce yaptığı penaltı tavsiyesini anlattı! Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 90-82 yendi! Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5. penaltı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 01:54:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy'a görev
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]