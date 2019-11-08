UEFA'dan Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy, 12-18 Kasım tarihlerinde Kuzey İrlanda'da organize edilecek turnuvada görev alacak.



Turnuvada Almanya, Kuzey İrlanda, Norveç ve Portekiz mücadele edecek.



FIFA kokartlı hakemler, Portekiz-Almanya ve Kuzey İrlanda-Almanya maçlarında görev yapacak.