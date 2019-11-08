UEFA'dan Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy'a görev
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy, 12-18 Kasım tarihlerinde Kuzey İrlanda'da organize edilecek turnuvada görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy, 12-18 Kasım tarihlerinde Kuzey İrlanda'da organize edilecek turnuvada görev alacak.
Turnuvada Almanya, Kuzey İrlanda, Norveç ve Portekiz mücadele edecek.
FIFA kokartlı hakemler, Portekiz-Almanya ve Kuzey İrlanda-Almanya maçlarında görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:10
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