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UEFA'dan Kamil Çetin'e görev

6 saat önce

UEFA, FIFA Kokartlı futsal hakemi Kamil Çetin'i Rusya'da yapılacak UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakalarında görevlendirdi.

UEFA'dan Kamil Çetin'e görev, System.String[]

UEFA, FIFA Kokartlı futsal hakemi Kamil Çetin'i Rusya'da yapılacak UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakalarında görevlendirdi.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA Kokartlı Futsal Hakemlerimizden Kamil Çetin, 18-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakalarında görev alacak. A Grubu'nda Sport Club KPRF, Futsal Klub Dobovec, FC Mostar SG, FP Halle-Gooik takımları mücadele edecek" denildi. - İSTANBUL

Kamil Çetin, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:37 Kaynak: İHA
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